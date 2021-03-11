Менеджер латвийской турфирмы, возможно, оформил больше 1000 фиктивных виз гражданам Узбекистана

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Кристине Петерсоне сообщила LETA, что 2 марта Государственная пограничная служба в сотрудничестве с сотрудниками Курземкого управления Госполиции и должностными лицами Службы государственных доходов задержала гражданина Латвии, председателя правления туристического агентства.

По словам сотрудников правоохранительных органов, в период с 2017 по 2020 год он под видом туристической компании, злонамеренно, путем предоставления ложной информации в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP), предоставил иностранцам возможность легально проживать в Латвии, других государствах-членах Европейского Союза, странах Европейской экономической зоны или Швейцарии.

В ходе уголовного производства было установлено, что мужчина в ходе незаконной деятельности оформил приглашения как минимум 1375 гражданам Узбекистана. Из них "не менее 1055" получили латвийские визы на основании этих приглашений, а "не менее 301" гражданина Узбекистана на основании этих виз въехал в Швецию, где обратился с просьбой о предоставлении убежища.

2 марта правоохранители провели несколько обысков в Риге и Лиепае, в ходе которых были изъяты носители информации, крупные суммы наличных денег и документы.

Преступник признан подозреваемым и к нему применены меры, не связанные с лишением свободы.

Данное правонарушение карается лишением свободы на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом.