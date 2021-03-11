Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Прекращен уголовный процесс в отношении начальника Госпогранохраны

Гунтис Пуятс ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Бюро внутренней безопасности (БВБ) завершило уголовный процесс о бездействии должностного лица в отношении начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА информация.

Адвокат Пуятса Алла Юраша подтвердила агентству LЕТА, что БВБ приняло это решение 4 марта, и уголовный процесс закрыт в связи с отсутствием состава преступления.

Также отменены примененные к Пуятсу меры пресечения, что позволило ему вернуться к исполнению обязанностей начальника Госпогранохраны.

БВБ задержало Пуятса 4 сентября прошлого года. Он был освобожден в тот же день, к нему была применена мера пресечения в виде запрета на работу в должности начальника Госпогранохраны.

Сначала Пуятс был признан подозреваемым по статье о бездействии государственного должностного лица, повлекшем тяжелые последствия. БВБ сообщило, что задержание связано с уголовным процессом об обустройстве восточной границы.

16 сентября прошлого года прокурор прокуратуры Рижского судебного округа отменил решение БВБ о признании Пуятса подозреваемым как не соответствующее требованиям Уголовного закона, однако Пуятс сохранил статус лица, против которого начат уголовный процесс.

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