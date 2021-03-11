Запрещенная служба: полиция возбудила 18 дел о нарушении ограничений в рижской церкви

Госполиция регулярно получала информацию о том, что в одной из рижских церквей систематически нарушаются требования эпидемиологической безопасности.

Полиция отреагировала на полученную информацию и констатировала, что по указанному адресу не соблюдаются требования социального дистанцирования, регулярно превышается допустимое количество посетителей, которые, вдобавок к этому не используют маски.

7 марта полиция констатировала в церкви скопление около 250 человек.

На сегодняшний день по факту этого нарушения составлено 18 протоколов, в том числе 14 - на посетителей церкви, для которых максимальная сумма штрафа составила 50 евро. Еще четыре протокола составлены в отношении юридических лиц.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, штрафы были выписаны по адресу ул. Ирлавас, 7, где, согласно данным Firmas.lv, находится рижская община "Новое поколение".

Госполиция продолжает контроль за соблюдением требований эпидемиологической безопасности в стране. Наиболее часто по-прежнему нарушается ограничение на собрания. С 1 по 9 марта констатировано 523 таких нарушения. Наиболее часто нарушителями являются жители в возрасте от 31 до 50 лет.