Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Запрещенная служба: полиция возбудила 18 дел о нарушении ограничений в рижской церкви

Люди в масках. Фото иллюстративное. ФОТО: Jaap Arriens/Zumapress.com

Государственная полиция начала 18 процессов об административных нарушениях за несоблюдение ограничений из-за Covid-19 в общине "Новое поколение", свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Госполиция регулярно получала информацию о том, что в одной из рижских церквей систематически нарушаются требования эпидемиологической безопасности.

Полиция отреагировала на полученную информацию и констатировала, что по указанному адресу не соблюдаются требования социального дистанцирования, регулярно превышается допустимое количество посетителей, которые, вдобавок к этому не используют маски.

7 марта полиция констатировала в церкви скопление около 250 человек.

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На сегодняшний день по факту этого нарушения составлено 18 протоколов, в том числе 14 - на посетителей церкви, для которых максимальная сумма штрафа составила 50 евро. Еще четыре протокола составлены в отношении юридических лиц.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, штрафы были выписаны по адресу ул. Ирлавас, 7, где, согласно данным Firmas.lv, находится рижская община "Новое поколение".

Госполиция продолжает контроль за соблюдением требований эпидемиологической безопасности в стране. Наиболее часто по-прежнему нарушается ограничение на собрания. С 1 по 9 марта констатировано 523 таких нарушения. Наиболее часто нарушителями являются жители в возрасте от 31 до 50 лет.

Также с 1 по 9 марта констатировано 226 нарушений требования носить маску. Это требование чаще всего также нарушается жителями в возрасте от 31 до 50 лет. Нередко регистрируются и случаи неправильного использования масок.

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