RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - Анна Барабан, эксперт по международным отношениям. Почему "дворцы Лукашенко" навели шорох в Брюсселе? Какие "сюрпризы" готовят силовики ко Дню воли и готов ли народ выйти на улицы? Что обещает Конституция от оппозиции и ждет ли чиновников люстрация, если нынешнюю власть сдует ветром перемен?

Золотое дно

Несмотря на праздничный понедельник, неделя в Беларуси началась бурно. Оппозиционный Telegram-канал Nexta, судя по всему, вдохновленный фильмом А. Навального о дворце В. В. Путина в Геленджике, аккурат в Международный женский день 8 марта поздравил белорусов, выпустив в интернет-эфир расследование "Лукашенко. Золотое дно". Ныне обитающий в Варшаве опальный журналист Степан Путило с командой, покопались в закромах "батьки" и нарыли там немерено добра и коррупционных схем.

Как сообщает Deutsche Welle, речь идет о 18 объектах недвижимости, которые, по сути, приватизированы президентом: среди них - Дворец независимости в Минске, база отдыха "Крупенино" в Витебской области, хутор "Вискули" в Брестской области и т.п.

Репортеры уверяют, что на содержание этих резиденций ежемесячно уходят десятки миллионов долларов.

А еще в его распоряжении имеется авиапарк и коллекция автомобилей премиум-класса, которая тянет на четыре миллиона евро – это еще не считая их содержания. Ну и всякие приятные мелочи, типа роскошных часов и золотых авторучек.

За три дня фильм собрал более 3 млн просмотров. Сам главный фигурант ранее все подобные инсинуации отрицал и публично заявлял, что он самый чистый президент в мире, и что если кто-то обнаружит "дворец Лукашенко", может смело в него заселяться. Впрочем, эксперты отмечают, что формально глава страны действительно, гол как сокол, потому что де юре вся эта движимость и недвижимость является государственной собственностью. "Поскольку управление подконтрольно ему, да и вообще всю страну Лукашенко рассматривает как свою собственность, то ему нет необходимости что-то оформлять на себя", - заявил порталу "Белорусский партизан" член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин.

Отметим, что сам Telegram-канал в Беларуси признан экстремистским, его основатели находятся в розыске и обвиняются по трем тяжелым статьям (включая организацию массовых беспорядков), а в Минске требуют их экстрадиции из Польши.

Европа всполошилась

Скандальный фильм, который официальный Минск демонстративно проигнорировал, не на шутку всполошил структуры Евросоюза. Шустрые журналисты, помимо прочего, озвучили версию о том, что для личного обогащения "последнего диктатора Европы" использовались и европейские деньги, призванные поддерживать страну во всех ее благих начинаниях. Ведь несмотря на то, что официальный Минск и Брюссель в последнее время в контрах, денежки, тем не менее, продолжают капать. И немалые – как в виде прямой помощи, так и кредитных линий на очень хороших условиях. В частности, журналисты упомянули, что "Лукашенко раздает европейские деньги своему близкому окружению. На них они строят жилые дома и продают квартиры белорусам в кредит, но уже от 8% до 24%".

Как сообщает Deutsche Welle, проектов, профинансированных Европой, за последние годы было десятки – как связанных с региональным развитием, экологией и реформами здравоохранения, так и с политической окраской – на поддержку гражданского общества. И суммы на них выделялись, исчисляемые сотнями тысяч и миллионами евро.

После того, как А. Лукашенко победил на выборах 2020 года, легитимность которых не признал ЕС, финансовые потоки были переориентированы и взят курс на "максимальную удаленность от властей". И сейчас на европейские деньги "подкармливают" лишь несколько сегментов – гражданское общество, независимые СМИ, белорусскую молодежь, в том числе студентов и молодых специалистов, пострадавших от политического кризиса. Также оказывается поддержка малым и средним предприятиям и системе здравоохранения.

Так, в декабре прошлого года по линии программы EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus, братскому белорусскому народу было выделено 24 млн. евро. Всего же в рамках этой инициативы, предусмотрено финансирование в размере 53 млн. евро.

Кроме того, в фильме Степана Путило, упоминаются банки, непосредственно связанные с Брюсселем - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), акционером которого является Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – государственное кредитное учреждение ЕС. Займы последнего на различные проекты в Беларуси, составляют, по информации Deutsche Welle, порядка 550 млн. евро. А по линии ЕБРР - превышают 1,3 миллиарда евро, выделенных на проекты, связанные с сельским хозяйством и инфраструктурой.

Отметим, что с 2016 года европейские банки активно сотрудничали с белорусским госсектором, открывая кредитные линии под различные проекты. Однако после августовских событий открестились от "недемократичного" восточного партнера и свернули финансирование новых госпроектов, но при этом продолжили поддержку частного сектора.

Все причастные отрицают, что опосредованно могли способствовать повышению уровня благосостояния белорусского лидера. У банков имеются отработанные механизмы противодействию коррупции, а при присвоении грантов используются различные процедуры контроля, включая проверки и аудит – заверяют официальные европейские лица.

"Появившиеся в медиа предположения о том, что помощь Евросоюза была потрачена на здания или резиденции, используемые режимом Лукашенко, совершенно необоснованны и беспочвенны", — заявила БелаПАН пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро Эрнандес. Тем не менее ожидается, что будут проведены проверки, а впредь контроль усилят.

Подлила масла в огонь и Светлана Тихановская. Как пишут Naviny.by, во время визита в Швейцарию лидер оппозиции на высшем уровне призвала начать расследование отмывания денег белорусскими чиновниками, которые могут иметь счета в этой стране. А также проверить, не прячутся ли на альпийских просторах "кошельки" и активы А. Лукашенко. Кроме того, она призвала не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Беларуси.

Репрессии продолжаются

Между тем в самой Беларуси продолжают "прессовать" инакомыслящих – как сообщил телеканал "Беларусь-1", с августа 2020 года открыто более 2,5 тысячи дел, связанных с протестами. При этом в 70% случаев речь шла о ситуациях, в которых использовался интернет.

А вчера гражданскому активисту и блогеру Сергею Тихановскому, супругу нынешнего лидера оппозиции, который сейчас находится под стражей предъявили окончательное обвинение по четырем статьям: ему грозит до 15 лет, - сообщает TUT.BY.

В Следственном комитете заявляют, что С. Тихановский и его соратники на протяжении длительного времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков, а сам блогер на своих каналах призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также разжигал социальную рознь.

В свою очередь, Светлана Тихановская, считает, что выдвинутые против ее супруга обвинения - это не суд, а расправа и личная месть человеку, который стал настоящим лидером белорусов, - цитирует ее слова Naviny.by. "Белорусы продолжают борьбу, и все, кто прошел через политические приговоры и преследования, будут реабилитированы. Мы не остановимся, пока не добьемся освобождения всех политзаключенных", добавила она.

Новая Конституция

А чтобы продемонстрировать, как хорошо будут жить белорусы, когда нынешний авторитарный режим сдует ветром перемен, оппозиция представила проект новой Конституции.

Главная фишка – переход государства к парламентской форме правления. Именно слуги народа будут устанавливать правила игры в стране, назначать премьер-министра, утверждать правительство, принимать нормативные акты, - пишет TUT.BY.

Президент же будет выполнять представительские функции. Избирать на царство будет народ – сроком на 5 лет. Править более двух сроков – не разрешается.

Аналогичные реформы ожидаются в самоуправлениях, а курировать судебную систему и назначать судей будет Национальный совет правосудия, две трети членов которого выберет съезд судей, а одну треть — коллегия адвокатов.

Усилится роль и независимость Национального банка, который не будет согласовывать каждый свой шаг в вопросах монетарной политики с руководством страны.

В качестве государственных языков названы белорусский и русский, но при этом предполагается, что государство "осуществляет меры по расширению использования белорусского языка для последующего придания ему в Конституции статуса единственного государственного языка".

Меры ответственности также будут смягчены. К примеру, смертная казнь будет запрещена.

Отметим, что ранее Координационный Совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, обнародовал Концепцию национального примирения.

От идеи жесткой люстрации оппозиция отказалась – наоборот, хочет сохранить профессиональный аппарат госуправления и систему национальной безопасности и обороны. Так что представители властей, напрямую не участвующие в репрессиях против мирных белорусов, могут спать спокойно – они сохранят свои должности. А раскаявшиеся госслужащие, признавшие свою вину и готовые сотрудничать со следствием, могут быть освобождены от уголовной и административной ответственности, при условии, что от их действий никто не лишился жизни и здоровья.

Грядет "горячая весна"

А вот власти настроены отнюдь не миролюбиво, ведь на носу – День воли, который в Беларуси отмечают 25 марта. И даже не в столь кризисные времена в этот день повсеместно проходили митинги.

Как сообщает Naviny.by, заявку на проведение массового мероприятия в Мингорисполком подали оппозиционные Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), общественное объединение БНФ "Адраджэньне" и движение "За Свободу".

В свою очередь председатель КГБ Иван Тертель в своем докладе президенту страны заявил, что "КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране" – сообщает БЕЛТА. Он предупредил о провокациях, которые готовит оппозиция 25 – 27 марта и обрисовал три сценария.

Два из них подразумевают, что мероприятия будут санкционированы властями (в разных местах) и поначалу будут протекать мирно, однако потом третьи силы спровоцируют столкновения с правоохранителями. Третий сценарий пойдет в ход в случае запрета: тогда через Telegram-каналы оппозиция будет накручивать людей, побуждая их устраивать несанкционированные массовки, а итог все тот же – конфронтация с силовиками.

Кроме того, он рассказал, что спецслужбами задержана группа лиц, имеющих профессиональную подготовку, которая готовила теракты в стране, а также обнаружены тайники с большим количеством взрывчатки.

Глава КГБ заявил, что спецслужбы знают все планы и источники финансирования досконально, а всех активистов – пофамильно. Так что действовать будут жестко, но в рамках закона.

К слову, как раз в преддверии Дня воли в Беларуси будут происходить совместные военные учения воздушно-десантных войск России и сил подразделений специальных операций вооруженных сил Беларуси.

Около 500 бойцов элитарных структур двух стран и 100 единиц боевой техники проведут маневры с 15 по 27 марта на полигоне "Осиповичский" в Минской области.