Задержаны члены банды, похищавшие антикварные книги: они ограбили и "Замок света"

В Латвии и Грузии задержаны семь человек, которые подозреваются в причастности к похищениям редких книг, преимущественно русских писателей, сообщает Европейская полиция. Среди украденных книг были первые издания Александра Пушкина и Николая Гоголя. Ущерб от действий нарушителей составил более 2,5 млн евро.
Всего преступная группа (ранее были арестованы два ее члена) в 2022–2023 годах, предполагаемо, похитила около 170 книг из библиотек в Латвии, Германии, Литве, Эстонии, Польше, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.
Чаще всего участники группы просили выдать им в библиотеках редкие и ценные книги, после чего "тщательно измеряли издания и фотографировали их", а затем возвращали.
Спустя некоторое время похитители повторно просили выдать им те же книги и подменяли оригиналы высококачественными подделками. В некоторых случаях преступники также взламывали библиотеки и похищали книги, отмечает Европейская полиция.
Часть украденного продали на аукционах в России. Теперь вернуть их, вероятно, не удастся.
В полицейской операции в Грузии и Латвии участвовали более 100 полицейских, обыски провели на 27 объектах, говорится в пресс-релизе Европола.
Полицейские арестовали четырех подозреваемых и изъяли более 150 книг, чтобы установить их происхождение. Другие трое подозреваемых были арестованы в Эстонии, Франции и Литве. Двое подозреваемых задержаны ранее - в начале года об этом сообщило издание Le Parisien.
Похищение в Латвии
Полиция сообщила о краже из Латвийской национальной библиотеки в Риге ценных книг, в том числе произведения Александра Пушкина стоимостью 10 000 евро, в апреле 2022 года.
Из библиотеки были украдены книга Александра Пушкина "Полтава" 1829 года издания, книга "Возропщем" Алексея Крюченых 1913 года выпуска и его же книга "Побѣда над Солнцем" неизвестного года выпуска, сообщила Госполиция.
Стоимость книги Пушкина на российском рынке может составлять около 10 000 - 12 000 евро.
В порядке работы библиотеки предусмотрено, что посетители могут оставлять книги в читальном зале на столе, поэтому об исчезновении стало известно только после окончания рабочего дня библиотеки.
Летом 2023 года стало известно, что за пособничество в воровстве книг к тюремному заключению был приговорен гражданин Грузии.
Гражданин Грузии и еще одно лицо, в отношении которого заведено отдельное уголовное дело, решили похитить книги из LNB. 27 ноября 2021 года обвиняемый пришел в библиотеку, где ему оформили читательский билет. Чтобы получить подробную информацию о конкретных книгах, обвиняемый девять раз приходил в библиотеку и заказывал три книги, стоимость которых составляет соответственно 3 551 евро, 2 807 евро и 10 482 евро.
Обвиняемый, регулярно посещая библиотеку, осматривал, фотографировал и подробно исследовал выданные ему книги, зная, что другое лицо планирует уголовное преступление. Обвиняемый передавал полученные сведения о книгах своему сообщнику, тем самым оказывая содействие в совершении преступления.
Сообщник обвиняемого 6 апреля 2022 года пришел в библиотеку и, выдав себя за другое лицо, оформил читательский билет. Затем он заказал упомянутые книги, а 23 апреля снова пришел в библиотеку, снял с книг элементы безопасности, спрятал их под одеждой и вынес из библиотеки.
По соглашению с прокурором пособник преступления приговорен к шести месяцам лишения свободы. По закону в срок наказания ему засчитывается время, уже проведенное под арестом. Обвиняемый был задержан 11 ноября 2022 года.
Суд постановил конфисковать и перечислить в государственный бюджет арестованные средства обвиняемого - 2890 евро. Также суд постановил взыскать с него компенсацию ущерба в размере 16 840 евро.
Полиция обнаружила у обвиняемого целый ряд документов, например, у него был варшавский читательский билет, словацкое удостоверение личности, латвийское удостоверение личности, читательский билет Мюнхенской библиотеки, читательский билет Литовской национальной библиотеки, карточка Национальной библиотеки Франции, карточка Национальной библиотеки Украины, грузинское удостоверение личности, свидетельство Союза писателей Грузии и грузинский паспорт.
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