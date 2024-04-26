Задержаны члены банды, похищавшие антикварные книги: они ограбили и "Замок света"

Полиция сообщила о краже из Латвийской национальной библиотеки в Риге ценных книг, в том числе произведения Александра Пушкина стоимостью 10 000 евро, в апреле 2022 года.

Из библиотеки были украдены книга Александра Пушкина "Полтава" 1829 года издания, книга "Возропщем" Алексея Крюченых 1913 года выпуска и его же книга "Побѣда над Солнцем" неизвестного года выпуска, сообщила Госполиция.

Стоимость книги Пушкина на российском рынке может составлять около 10 000 - 12 000 евро.

В порядке работы библиотеки предусмотрено, что посетители могут оставлять книги в читальном зале на столе, поэтому об исчезновении стало известно только после окончания рабочего дня библиотеки.

Летом 2023 года стало известно, что за пособничество в воровстве книг к тюремному заключению был приговорен гражданин Грузии.

Гражданин Грузии и еще одно лицо, в отношении которого заведено отдельное уголовное дело, решили похитить книги из LNB. 27 ноября 2021 года обвиняемый пришел в библиотеку, где ему оформили читательский билет. Чтобы получить подробную информацию о конкретных книгах, обвиняемый девять раз приходил в библиотеку и заказывал три книги, стоимость которых составляет соответственно 3 551 евро, 2 807 евро и 10 482 евро.

Обвиняемый, регулярно посещая библиотеку, осматривал, фотографировал и подробно исследовал выданные ему книги, зная, что другое лицо планирует уголовное преступление. Обвиняемый передавал полученные сведения о книгах своему сообщнику, тем самым оказывая содействие в совершении преступления.