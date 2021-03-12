Дидрихсоне оправдалась из-за "плохого примера" для молодых девушек

Дидрихсоне ответила на замечания о том, являются ли ее регулярные публичные размышления о своем теле хорошим примером для молодых девушек.

"Вам не кажется, что ваше тело - это то, чего у многих нет вообще? И то, что худая, скажи еще, что это нехорошо, это может повлиять на представление молодой девушки о теле и идеалах. Я вполне могу представить себе впечатлительную девушку, которая решила, что она недостаточно похудела, не дай бог, начнет голодать или вызывать рвоту после еды, следуя вашему примеру!" - отметил один из фолловеров.

Дидрихсоне заявила, что она "не голодала и не вызывала рвоту", но сохраняла "границы и дистанцию".

"Я не отрицаю, что у меня хорошее тело, но я должна его поддерживать. Я не суперхудая с точки зрения генов. Так что у меня есть границы, которых я придерживаюсь. И вам я советую не тянуть, а реагировать сразу, иначе потом будет сложнее".

Позже она вновь затронула эту тему.

"Все думают по-разному, и это абсолютно нормально. У каждого из нас свой рост, у каждого своя фигура, и мы должны это принять. Кого-то, как меня, беспокоит один сантиметр. Я разделяю это, потому что мне действительно не все равно. Кого-то не смущают 10 лишних килограммов. У каждого из нас есть свои нормы. Кто-то вообще не беспокоится по этому поводу. Но все внутренне переживают, когда есть флаг SOS, когда это чересчур", - объяснила она.

Элина добавила, что сама "дрессирует" себя с 16 лет и реагирует, как только видит лишний килограмм.

"Да, для меня важна фигура, мне нравится быть в форме. И она тоже не идеальна. В моем случае я должна об этом думать. Это можно применить к любой цели, которую вы преследуете", - резюмировала Дидрихсоне, отметив, что "просто хорошей фигуры не будет, над этим надо работать".