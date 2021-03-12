Депутаты Европарламента просят ЕК помочь с химическим оружием в Балтийском море

Вице-председатель комиссии по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт вместе с коллегами направил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо о проблеме химического оружия и боеприпасов, оставшихся в Балтийском море со времен Второй мировой войны. Депутаты просят Еврокомиссию принять меры по решению этой опасной проблемы и способствовать устранению из Балтики опасных веществ.

"После Второй мировой войны в Балтийском море затопили химическое оружие и боеприпасы. Это одна из самых крупных причин риска загрязнения Балтийского моря, - сказал Паэт. - Поскольку обеспокоенность о состоянии Балтики разделяют многие европейские страны, Еврокомиссии также было бы целесообразно поддержать решение проблемы как финансово, так и другими возможностями".

В качестве одной из мер решения проблемы депутаты Европарламента предлагают обеспечить адекватное финансирование в рамках программы "Interreg" региона Балтийского моря на 2021-2027 годы.