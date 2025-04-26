Видео В Риме завершилась церемония похорон папы Франциска

В субботу, 26 апреля, прошли похороны папы римского Франциска. Церемония отпевания началась в 10:00 на площади перед базиликой Святого Петра в Ватикане. За церемонией можно было наблюдать в прямом эфире на портале RUS TVNET.
Видео: Похороны папы Франциска
На площади Святого Петра в Ватикане и прилегающих улицах перед церемонией прощания с ушедшим из жизни папой Франциском в субботу собрались около 200 000 человек.
Церемонию похорон папы Франциска возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.
Похоронная месса папы Франциска началась с входного антифона - пения или чтения стиха из псалма или отрывка из Священного Писания, что является традицией.
Кардинал Джованни Баттиста Ре продолжил проповедь, почтив "пастырское руководство" папы Франциска: "Он установил прямую связь с людьми и народами, горячо желая быть близким каждому, особенно проявляя заботу о тех, кто оказался в трудной ситуации, жертвуя собой ради отвергнутых и самых слабых среди нас", - сказал кардинал.
"Он был папой народа - с открытым сердцем ко всем. И в то же время папой, который внимательно читал знамения времени и следовал вдохновению Святого Духа в Церкви", - продолжил Джованни Баттиста Ре.
Кардинал напомнил о труде папы Франциска в поддержку беженцев и переселенцев, особенно подчеркнув его первую поездку на остров Лампедуза, ставший для многих мигрантов воротами в Европейский Союз.
Он отметил, что папе Франциску пришлось сталкиваться с ожесточенными войнами последних лет, и он "неустанно поднимал свой голос", призывая к миру.
Кардинал добавил, что папа Франциск часто повторял: "Стройте мосты, а не стены."
После литургии Евхаристии состоялось причастие, во время которого священнослужители раздавали причастие тысячам присутствующих на площади Святого Петра.
Далее церемония продолжилась освящением гроба папы Франциска: кардинал Джованни Баттиста Ре окропил гроб святой водой и окурил ладаном, символически прося очищения и милости Божьей.
Ровно в полдень после освящения трижды зазвонили церковные колокола. Затем гроб внесли в собор Святого Петра, а после процессия направилась к месту захоронения в базилике Санта-Мария-Маджоре. Сама церемония погребения будет закрытой для публики.
На всем протяжении маршрута желающие наблюдали за церемонией из-за металлических барьеров.
Галерея: Похороны папы Франциска
На церемонии похорон присутствовали - Трамп, Шольц, Макрон и Зеленский
На церемонии прощания с папой Франциском в Ватикане присутствовали около 50 глав государств и правительств.
Среди гостей были президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, бывший президент США Джо Байден, исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон. Украину представляли президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Также на церемонии присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла и президент Аргентины Хавьер Милей. Президент Латвии Эдгар Ринкевич тоже планировал присутствовать на похоронах понтифика.
Сообщалось, что перед церемонией прощания с ушедшим из жизни папой Франциском президент США Дональд Трамп на короткое время встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Папа Франциск скончался на 89-м году жизни от инсульта
Папа Франциск скончался утром в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в результате инсульта. Он возглавлял Католическую церковь на протяжении последних 12 лет.
Ранее Франциск выражал желание быть похороненным за пределами стен Ватикана - в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
На похороны также приедет президент Украины Владимир Зеленский.
В 2018 году папа Франциск посетил Латвию
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