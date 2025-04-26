Видео В Риме завершилась церемония похорон папы Франциска

Видео: Похороны папы Франциска

На площади Святого Петра в Ватикане и прилегающих улицах перед церемонией прощания с ушедшим из жизни папой Франциском в субботу собрались около 200 000 человек.

Церемонию похорон папы Франциска возглавил декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре.

Похоронная месса папы Франциска началась с входного антифона - пения или чтения стиха из псалма или отрывка из Священного Писания, что является традицией.

Кардинал Джованни Баттиста Ре продолжил проповедь, почтив "пастырское руководство" папы Франциска: "Он установил прямую связь с людьми и народами, горячо желая быть близким каждому, особенно проявляя заботу о тех, кто оказался в трудной ситуации, жертвуя собой ради отвергнутых и самых слабых среди нас", - сказал кардинал.

"Он был папой народа - с открытым сердцем ко всем. И в то же время папой, который внимательно читал знамения времени и следовал вдохновению Святого Духа в Церкви", - продолжил Джованни Баттиста Ре.