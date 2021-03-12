Пт, 12.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Будьте бдительны! Мошенники пытаются украсть данные клиентов SEB Banka

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийское учреждение по предотвращению инцидентов, связанных с безопасностью информационных технологий Cert.lv объявило, что мошенники пытаются украсть данные клиентов SEB Banka и получить доступ к их счетам.

 

Банк заявляет, что он отреагировал на сообщения о попытках мошенничества. Он призывает своих клиентов быть осторожными и обязательно проверять адрес страницы перед вводом данных. Особенно, если страница открывалась по ссылке вместо того, чтобы вводить адрес самостоятельно.

Предупреждение о том, чтобы не попасться в ловушку преступников, распространило также латвийское учреждение Cert.lv.

Cert.lv - структурное подразделение Института математики и информатики Латвийского университета, в задачи которого входит поддержание единого представления о деятельности в электронном информационном пространстве, оказание поддержки в предотвращении инцидентов безопасности информационных технологий или координация их предотвращения в области латвийских IP-адресов и доменного имени .lv.

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