Будьте бдительны! Мошенники пытаются украсть данные клиентов SEB Banka

Банк заявляет, что он отреагировал на сообщения о попытках мошенничества. Он призывает своих клиентов быть осторожными и обязательно проверять адрес страницы перед вводом данных. Особенно, если страница открывалась по ссылке вместо того, чтобы вводить адрес самостоятельно.

Предупреждение о том, чтобы не попасться в ловушку преступников, распространило также латвийское учреждение Cert.lv.

Cert.lv - структурное подразделение Института математики и информатики Латвийского университета, в задачи которого входит поддержание единого представления о деятельности в электронном информационном пространстве, оказание поддержки в предотвращении инцидентов безопасности информационных технологий или координация их предотвращения в области латвийских IP-адресов и доменного имени .lv.