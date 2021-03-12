СМИ: Навальный переведен в другую колонию

Адвокат политика Ольга Михайлова рассказала агентству, что работники колонии не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данные о переводе Навального из СИЗО в ИК-2.

Напомним, Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина" 25 февраля. 3 марта стало известно, что он находится в СИЗО в Кольчугино.