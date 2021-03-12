Пт, 12.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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СМИ: Навальный переведен в другую колонию

Алексей Навальный. ФОТО: BABUSHKINSKY DISTRICT COURT/via REUTERS/Scanpix

Российского оппозиционного политика Алексея Навального перевели в колонию № 2 в городе Покров Владимирской области, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС и его источник в правоохранительных органах России.

Адвокат политика Ольга Михайлова рассказала агентству, что работники колонии не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данные о переводе Навального из СИЗО в ИК-2.

Напомним, Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина" 25 февраля. 3 марта стало известно, что он находится в СИЗО в Кольчугино.

Еще 27 февраля несколько СМИ со ссылкой на источники писали, что Навальный будет отбывать наказание в ИК-2 в Покрове.

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