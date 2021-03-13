Полиция в Эстонии сможет выписывать штрафы до 800 евро за отсутствие маски в магазине

"С точки зрения полиции это действительно самый важный рабочий инструмент в дополнение к разъяснительной работе, которую мы продолжим. К сожалению, есть определенный тип людей, на которых кроме наказания ничего не действует, и именно ради этого рычага воздействия принимается данный закон", - подчеркнул министр внутренних дел Кристиан Яани.

"Увеличение объемов работы, связанной с надзором, означает, что полиция должна будет вести деятельность, которой обычно не занимается, и это придется делать за счет других задач: то есть, если мы будем больше следить за соблюдением правил и помогать Департаменту здоровья, это означает, что некоторые расследования затянутся - возможно, будет меньше надзора за дорожным движением и так далее", - пояснил кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель.