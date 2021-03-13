Сб, 13.03.2021
В ближайшие месяцы Еврокомиссия попробует создать техническую основу для сертификата о вакцинировании, который будет принят во всех 27 странах ЕС Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии
Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Полиция в Эстонии сможет выписывать штрафы до 800 евро за отсутствие маски в магазине

12.03.2021, Tallinn. Politsei kontrollib maski kandmist Järve keskuses. Foto: Konstantin Sednev / Postimees Grupp ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees / Scanpix Baltics

Правительство Эстонии намерено расширить возможности полиции в контроле соблюдения ограничений: если сейчас наказать за несоблюдение ограничений может лишь Департамент здоровья, то после вступления в силу поправок полиция сможет выписывать штрафы до 800 евро, например, за отсутствие маски в магазине, пишет Rus.Postimees.

Министерство внутренних дел согласовало с правительством поправки к Закону о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний, которые расширят полномочия полиции. 

"С точки зрения полиции это действительно самый важный рабочий инструмент в дополнение к разъяснительной работе, которую мы продолжим. К сожалению, есть определенный тип людей, на которых кроме наказания ничего не действует, и именно ради этого рычага воздействия принимается данный закон", - подчеркнул министр внутренних дел Кристиан Яани.

"Увеличение объемов работы, связанной с надзором, означает, что полиция должна будет вести деятельность, которой обычно не занимается, и это придется делать за счет других задач: то есть, если мы будем больше следить за соблюдением правил и помогать Департаменту здоровья, это означает, что некоторые расследования затянутся - возможно, будет меньше надзора за дорожным движением и так далее", - пояснил кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель.

НАВЕРХ
Back