Сб, 13.03.2021
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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Председателем Крестьянского союза Латвии повторно избран Арманд Краузе

Арманд Краузе ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Председателем Крестьянского союза Латвии (LZS) сегодня на партийном съезде был избран депутат Сейма Арманд Краузе.

На должность председателя выдвигались также заместитель председателя СЗК Ринголдс Арнитис и член СЗК, депутат парламента Виктор Валайнис.

Краузе набрал 93 голоса, Арнитис - 53, Валайнис - 29.

Бывший многолетний председатель КСЛ Август Бригманис был избран первым заместителем председателя, а Валайнис - вторым заместителем.

LZS - крупнейшая из партий, входящих в Союз "зеленых" и крестьян.

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