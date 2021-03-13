Компьютер, которому 2 тысячи лет. Британские ученые создали модель Антикитерского механизма

Механизм был обнаружен в 1901 году греческими ныряльщиками за губками, которые наткнулись на останки корабля, предположительно, затонувшего в первом веке до нашей эры. Это произошло около острова Антикитера в Средиземном море, поэтому устройство стали называть Антикитерским.

Ученые считают, что механизм был предназначен для предсказания движения пяти известных тогда планет (Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна), фаз Луны, а также лунных и солнечных затмений. Однако полный принцип его работы оставался неизвестным, поскольку сохранились только 82 составляющих его элемента - примерно треть всего устройства.

Чтобы полностью восстановить принцип работы Антикитерского механизма, ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) сделали снимки при помощи рентгена и составили его полную 3D-модель, основываясь на древнегреческих математических методах.

В центре - Земля, а не Солнце

"Солнце, Луна и планеты предстают перед нами в одном из самых выдающихся достижений древних греков, - говорит руководитель научной группы профессор Тони Фрит.- Мы сумели впервые создать модель, которая учитывает все сведения о физическом объекте и соответствует тем научным описаниям, которые нанесены на сам механизм".

Сохранилась только примерно треть древнего устройства AFP

До этого ученые уже сумели воссоздать принцип работы задней части механизма, которая лучше сохранилась. Однако сложная система бронзовых передач за передней панелью оставалась загадкой до появления исследования экспертов UCL.

Как отмечает Guardian, работа древних астрономов значительно осложнялась их представлениями о том, что Солнце и планеты вращаются вокруг Земли, а не наоборот. Если бы они опирались на современные знания, что планеты Солнечной системы обращаются вокруг Солнца, посчитать траекторию движения основных небесных тел было бы намного проще.

В своей работе британские ученые также попытались ответить на вопрос о том, насколько корректные сведения выдавал "античный компьютер", однако точного ответа на этот вопрос дать не удалось. Авторы исследования в связи с этим отмечают: "мы не считаем, что древние астрономы обладали способностью делать очень точные астрономические наблюдения".

Кроме того, пока неясно, каким образом древнегреческие ученые смогли изготовить Антикитерский механизм при помощи доступных тогда инструментов и материалов.

Guardian пишет, что концентрические кольца, на которых в устройстве вращаются небесные тела, должны были работать при помощи вложенных друг в друга полых осей. Однако остается загадкой, как древние мастера сумели изготовить нечто подобное без токарного станка.

Почему не сделали часы?

"Концентрические трубки в центре этого планетария - самое слабое место моей веры в древнегреческие технологии, да и в нашу модель тоже, - сказал британскому изданию один из авторов исследования Адам Войцик. - Сегодня мы бы применили токарный станок, но нельзя предполагать, что они могли использовать его для обработки металла".

До конца также неизвестно, для чего именно применялся Антикитерский механизм - был ли он игрушкой, учебным пособием или имел какое-то иное предназначение. Кроме того, ученые не понимают, почему это устройство является уникальным в своем роде.

"Странно, что не было обнаружено или выкопано ничего даже отдаленно похожего, - говорит Войцик. - Если у них были технологии, чтобы сделать Антикитерский механизм, то почему же они не могли использовать эти технологии для производства других машин, таких, например, как часы?".

Теперь ученые попытаются создать действующую механическую модель Антикитерского механизма при помощи современных технологий и материалов. А затем - еще одну модель, но основываясь только на материалах и инструментах, которые были доступны древним грекам.