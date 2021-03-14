"Спутник V" и другие российские вакцины от коронавируса: что о них известно?

Российский "КовиВак" разработан в Федеральном научном центре исследований имени М. П. Чумакова РАН. Препарат создан на основе цельного "убитого" вируса SARS-CoV-2, инактивированного таким образом, что он не может нанести вред организму человека. Но вакцинация запускает иммунную реакцию организма, при которой вырабатываются антитела.
В Центре Чумакова говорят, что вакцина может храниться при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию, что позволяет ее транспортировку без глубокого охлаждения, как это требуется для некоторых других вакцин.
Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на директора Центра точной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберта Ризванова, "КовиВак" может использоваться для вторичной иммунизации или бустерной иммунизации тех, кто уже переболел ковидом. Вакцина также может быть предпочтительнее для пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей, считает Ризванов. Разработчики вакцины утверждают, что поскольку в ее основе - "убитый" вирус, препарат будет эффективен против большинства мутаций SARS-CoV-2.
"Спутник V": европейский регулятор проводит экспертизу вакцины
Вакцина "Спутник V" была экстренно зарегистрирована Минздравом РФ еще в августе 2020 года - первой в мире, сразу после завершения второй фазы клинических испытаний, в которой участвовали всего 76 добровольцев до 60 лет. Третья фаза с участием 40 тысяч волонтеров состоялась уже после этого.
В авторитетном научном журнале The Lancet 2 февраля были опубликованы предварительные результаты третьей фазы исследований "Спутника V", в которой принимали участие 19 866 человек. В публикации говорится, что российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи на основании испытаний пришел к выводу, что после получения второй дозы эффективность препарата составила 91,6 процента.
"Разработка вакцины "Спутник V" до сих пор подвергалась критике как поспешная, недостаточно тщательная и прозрачная", - написали медики Иэн Джоунс и Полли Рой, профессора в университете Ридинга и Лондонской школы гигиены и тропической медицины в комментарии к публикации.
"Однако результаты, о которых тут сообщается, однозначны, а научный принцип вакцинирования был изложен: это означает, что в борьбе против Covid-19 может быть использована еще одна вакцина, чтобы сократить число инфицированных".
В начале марта 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V" для последующей регистрации. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины было принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых.
10 марта председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс (Thomas Mertens) положительно отозвался о российском препарате. "Это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. У российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин. "Спутник V" разработан умело", - заявил он в интервью газете Rheinische Post.
Российская вакцина состоит, строго говоря, из комбинации двух препаратов с различными векторными вакцинами. В каждой дозе "Спутника V" в качестве основы находится генно-модифицированный аденовирус (в первой дозе - Ad26-S, во второй - Ad5-S), которые кодируют белок коронавируса SARS-CoV-2. В целом российская вакцина имеет определенное сходство с вакциной, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, также использующей генетически модифицированный аденовирус - шимпанзе. Данная вакцина уже допущена для применения на территории ЕС.
На сегодняшний день вакцина "Спутник V" прошла как минимум шесть испытаний III фазы в России, Индии, Венесуэле, Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратах и была одобрена, по крайней мере, для экстренного использования, в более чем 40 странах. Единственной страной в ЕС, получившей разрешение Еврокомиссии на использование "Спутника V", на сегодняшний день стала Венгрия.