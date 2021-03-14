"Спутник V" и другие российские вакцины от коронавируса: что о них известно?

Россия планирует вакцинировать большинство жителей страны к осени 2021 года. В настоящее время россиян прививают, в основном, вакциной "Спутник V". Но в России есть еще два препарата от коронавируса. "ЭпиВакКорона", разработанный в центре "Вектор" Роспотребнадзора, был зарегистрирован в октябре 2020 года, а в середине марта нынешнего года им начнут прививать массово. Вакцина "КовиВак" центра имени Чумакова прошла регистрацию в конце февраля, а к середине марта планируется запустить в оборот первые 120 тысяч доз.

Все три вакцины были сертифицированы еще до завершения третьей фазы широкомасштабных клинических испытаний. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля подчеркнул, что Россия стала единственной страной в мире, где есть уже три вакцины от коронавируса. Но, похоже, это еще не предел: по некоторым данным, в настоящее время в разработке находятся еще около 20 российских препаратов, в том числе, вакцина "Мир-19", недавно завершившая первый этап доклинических испытаний в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) РФ. Что же известно о трех уже одобренных вакцинах?

"ЭпиВакКорона": одобрена в РФ и Туркменистане

Вакцина "ЭпиВакКорона" основана на химически синтезированных пептидных антигенах и не содержит живого вируса. На сайте Роспотребнадзора говорится, что второй этап клинических испытаний вакцины закончился в сентябре. В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата на 150 добровольцах старше 60 лет и 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет.

Помимо России, на сегодняшний день "ЭпиВакКорона" одобрена для использования только в одной стране мира - в Туркменистане. РФ уже направила в ВОЗ заявку на рассмотрение вакцины для ее включения в список для экстренного применения, однако, как следует из документации ВОЗ по состоянию на 1 марта, заявления о заинтересованности для проведения оценки ВОЗ (Expression of Interest, EOI) разработчики вакцины до сих пор не подали.

В Роспотребнадзоре утверждают, что эффективность "ЭпиВакКороны" составляет 100 процентов - этот вывод был сделан по результатам первой и второй фаз клинических испытаний. Условия ее транспортировки и хранения, по словам разработчика, крайне просты: вакцина может находиться в холодильниках при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

"КовиВак": проверенных данных о вакцине практически нет

Данных о вакцине "КовиВак", подтвержденных международными независимыми источниками, практически нет. Организация специалистов по регулированию в сфере здравоохранения и сопутствующих товаров (лекарственных средств, медицинских изделий, биопрепаратов и пищевых продуктов) США (RAPs) внесла препарат "КовиВак" в список инактивированных вакцин. Помимо этого, о ней нет никаких упоминаний ни на сайте clinicaltrials.gov Национальной медицинской библиотеки США, ни в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, ни в постоянно обновляющемся списке вакцин ВОЗ.