Grindeks готов участвовать в строительстве в Латвии завода по производству вакцин от Covid-19

"Если государство будет оказывать финансовую поддержку производству вакцин в Латвии, мы будем готовы принять участие в таком проекте. Несомненно, это принесет огромную пользу латвийскому общественному здравоохранению", - сказал Хмельницкис.

Уже сообщалось, что три латвийских фармацевтических компании - АО Olainfarm, Grindeks и ООО Pharmidea - при поддержке государства хотят построить завод по производству вакцины от Covid-19, заявил в среду председатель правления Латвийской ассоциации химических и фармацевтических предприятий, совладелец Pharmidea Виталий Скривелис.

По его словам, ограничения, связанные с Covid-19, тормозят экономику Латвии, хотя это и сделано для того, чтобы не перегружать больницы. Пандемия может повториться, и "было бы, безусловно, мудро и важно подготовиться вовремя".

"Что касается вакцинации, мы находимся в хвосте по сравнению с другими европейскими странами, потому что этих вакцин нам просто не хватает. Три ведущие латвийские компании Grindeks, Olainfarm и Pharmidea сделали предложение Министерству экономики, чтобы в течение пяти лет в Латвии построить промышленную лабораторию, а также завод, который сможет производить вакцины здесь, на месте, с использованием закупленной технологии", - сказал Скривелис.

По его словам, создание лаборатории и завода может стоить 62-68 млн евро, не считая средств на закупку технологии (15 млн евро в первый год и 12 млн евро в каждый последующий год).