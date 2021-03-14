Семейное пособие хотят увеличить как минимум вдвое: подробности

Планируется, что пособие составит:

на одного ребенка до 20 лет - 25 евро ,

, на двоих детей до 20 лет - 100 евро ( 50 евро на каждого),

на каждого), на троих детей до 20 лет - 225 евро ( 75 евро на каждого).

на каждого). за каждого следующего ребенка в семье - 100 евро на ребенка.

Пособие будет выплачиваться тем детям, которые находятся на попечении семьи. Минблаг уже подготовил соответствующие поправки к Закону о государственных социальных пособиях и на следующей неделе внесет их в правительство.

Согласно информации, размещенной на домашней странице Минблага, в настоящее время размер семейного государственного пособия на первого ребенка в семье составляет 11,38 евро в месяц. На второго ребенка в семье государственное семейное пособие составляет 22,76 евро в месяц, а на третьего ребенка и последующих детей - 34,14 евро в месяц.

Изменение порядка и размера выплаты пособия планируется в соответствии с решением о реформе государственного семейного пособия, принятым правительством в процессе принятия бюджета на 2021 год. В Минблаге пояснили, что в пятницу, 12 марта, на заседании Совета по демографическим вопросам были подробно представлены суть и изменения реформы.

"Члены совета внесли предложения и по различным другим аспектам. Все согласились с тем, что государство должно выступить с четким подтверждением того, что каждый ребенок в Латвии необходим и благополучие каждого ребенка важно. Прозвучали также мнения о необходимости способствовать уважению к женщинам с маленькими детьми в латвийском обществе. Эти и другие вопросы, поднятые на встрече, будут оценены, и по ним будут проводиться дальнейшие дебаты", - отметили в Минблаге.

Напомним, ранее правительство приняло решение о поддержке семей в Covid-пандемию - до 31 марта семьи должны получить пособия в размере 500 евро за каждого ребенка, а семьи, у которых право на пособие появится с 1 марта до окончания режима ЧС, получат его в течение 30 дней после запроса пособия по уходу за ребенком в возрасте до одного года или государственного семейного пособия.