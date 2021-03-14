"Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что". О будущем e-veselība, которое требует миллионов

Однако параллельно разрабатываются решения по организации очередей на вакцинацию и по другим вопросам, а сама система e-veselība будет создаваться заново - в настоящее время начаты первые приготовления, и для новой платформы цифрового здравоохранения планируется потратить около шести миллионов евро, сообщает De Facto.

В декабре работа e-veselība была нарушена семь дней (за одним исключением - в рабочие дни), но еще пять рабочих дней она фактически не работала. Например, 7 декабря в течение рабочего дня ни одна из услуг электронного здравоохранения не была доступна более четырех часов (4 часа 13 минут). Немного лучше выглядит январь - нарушения были шесть рабочих дней, а вот в феврале - трое суток, а еще о четырех днях можно сказать, что система не работала.

Факт вакцинации можно внести только в систему e-veselība. Если она не работает, данные должны быть введены в Excel-файлы, а затем Национальная служба здравоохранения загружает их в e-veselība. Для учета вакцинации ранее уже был создан специальный продукт, но он, по сути, не использовался.

В свою очередь, новые решения для процесса массовой вакцинации, включая постановку в очередь, будут разработаны таким образом, чтобы они не влияли на работу e-veselība и наоборот. "Это решение будет интегрировано с e-veselība, но оно будет интегрировано таким образом, чтобы работа одной или другой системы не зависели друг от друга, так называемое асинхронное решение, когда одна система может работать без другой", - говорит директор ZZDats Эджус Жейрис.

В конце года с ZZDats был подписан трехлетний контракт на обслуживание информационных систем Национальной службы здравоохранения, включая сопровождение e-veselība. В договор также включены консультации и устранение неисправностей. "В настоящий момент требуется разделить систему на несколько более мелких, скажем, интегрированных областей, чтобы ее было легче поддерживать, и даже если что-то останавливается, останавливается не все - только конкретная часть, и это то, к чему надо стремиться", - говорит Жейрис.

Национальная служба здравоохранения откладывает выполнение плана по созданию в информационной системе еще 15 новых функций.

Из пяти миллионов, выделенных европейскими фондами, пока израсходовано только 40 000 евро. 8

Причина в том, что неясно, можно ли это вообще сделать при нынешней системе и можно ли это сделать в течение обещанных трех лет. К тому же в службе уже трижды менялись лица, ответственные за эту идею.

Однако уже очевидно, что работа e-veselība в нынешнем виде не будет продолжительной. В прошлом году был прекращен еще один финансируемый фондом проект по дальнейшему развитию электронного здравоохранения.

Вместо этого из государственного бюджета было выделено два миллиона евро на создание чего-то совершенно нового. Вскоре правительство может решить выделить еще пять миллионов евро на новую платформу цифрового здравоохранения. 8