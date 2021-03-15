Коронавирус в мире: водомет на митинге в Гааге, Ирландия приостановила прививки AstraZeneca

Пациентов из реанимаций в Париже перевозят в другие города. Авиаперевозчик British Airways даст возможность сообщить о вакцинации через свое приложение.

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В Гааге полиция разогнала протест против карантина

Полиция Нидерландов применила водомет и дубинки при разгоне демонстрации в Гааге, участники которой требовали отмены карантинных мер.

В воскресенье около двух тысяч протестующих собрались на поле в центре Гааги, сообщает агентство Рейтер. Полиция начала разгон после того, как демонстранты, не соблюдавшие социальную дистанцию, отказались разойтись после окончания митинга и проигнорировали призывы, сделанные через громкоговоритель. Несколько человек были задержаны.

Многие из собравшихся держали желтые зонтики и скандировали: "Любовь, свобода, остановить диктатуру".

В Гааге заседает правительство Нидерландов. В понедельник в стране начинается голосование на всеобщих выборах, которое займет три дня. Опросы показывают, что у праволиберальной партии нынешнего премьера Марка Рютте есть все шансы победить, и большинство избирателей поддерживают строгие меры по борьбе с пандемией коронавируса в стране.

При этом второй месяц в Нидерландах продолжаются агрессивные протесты несогласных с карантином, которые считают, что ограничения не нужны совсем или должны распространяться лишь на самые уязвимые слои общества.

С конца января в Нидерландах действует жесткий локдаун. Жители разных домов могут встречаться только по двое, рестораны и бары закрыты, и впервые со времен Второй мировой войны в стране действует комендантский час.

Ирландия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальный комитет по иммунизации Ирландии посоветовал приостановить прививки вакциной Оксфордского университета и компании AstraZeneca из-за возможной связи с образованием тромбов после новых сообщений из Норвегии.

Сообщений о проблемах с тромбами после вакцины AstraZeneca недостаточно много, чтобы считать их происхождение связанным с прививкой, а не естественным, считают специалисты ВОЗ Reuters

Ранее прививку AstraZeneca приостановили Болгария, Дания, Исландия, Норвегия и Таиланд после того, как около 30 жителей Европы пожаловались на проблемы с тромбами после получения оксфордской вакцины. 50-летний мужчина в Италии в результате скончался, еще один смертельный исход имел место в Дании.

Представители министерства здравоохранения Ирландии сообщили, что доказательств связи вакцины и тромбоза по-прежнему нет, но после субботних сообщений из Норвегии об одной смерти и трех случаях госпитализации они решили приостановить использование этой вакцины на время из предосторожности.