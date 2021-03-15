В Балвском крае в ходе массового тестирования анализы на Covid-19 сдала примерно десятая часть населения

Он отметил, что 10% сдавших тест достаточно, чтобы понять общую распространенность болезни в регионе. Всего на прошлой неделе в 13 пунктах жители края сдали 1594 теста по слюне.

Массовое тестирование выявило новые случаи Covid-19. Самоуправление также продолжит тестирование сотрудников учреждений, а жители смогут два дня сдавать тесты и на этой неделе.

У Пушпурса нет информации о том, выявило ли тестирование очаги коронавируса на местных предприятиях.

Тесты оказались положительными у 70 человек, или 4,4% сдавших тесты. Результат 24 тестов оказался сомнительным, и в этих случаях тестирование необходимо повторить.