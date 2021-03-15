Белорусский пропагандист Азаренок попал в базу "Миротворец" и теперь пытается оправдаться перед украинцами

"Они распродали всю страну: землю, заводы, порты. Они превратили процветающую страну в пиратский бандерастан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек чуть ли не официально поставляют в европейские бордели", - заявил журналист в эфире государственного белорусского канала.

На сайте базы "Миротворца" сообщается, что Григорий Азаренок помещен в нее за отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду, превышение служебных полномочий, вмешательство в дела Украины и распространение кремлевской пропаганды.

Но сам Азаренок не считает, что в своих сюжетах каким-то образом оскорбил украинцев.

"Там нет ни одного плохого слова про украинский народ! Там я призываю вспомнить наше великое прошлое, ведь Украина была процветающим оазисом - культура, техника, заводы авиастроительные, порты. И они же разрушили это все сейчас и продали. И упрекают нас, что мы сохранили наши гиганты, не идем экономическим путем, не увольняем людей и так далее.