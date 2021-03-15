Пн, 15.03.2021
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Сигурд Хортемо, старший врач Лекарственного департамента Норвегии

Белорусский пропагандист Азаренок попал в базу "Миротворец" и теперь пытается оправдаться перед украинцами

ФОТО: скриншот видео

Фамилия белорусского пропагандиста Григория Азаренка появилась в украинской базе "Миротворец" после сюжета на Столичном Белорусском телевидении, в котором ведущий назвал Украину страной нищего вымирающего народа. "Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек чуть ли не официально поставляют в европейские бордели", - заявил он в эфире государственного телеканала. Но сам Азаренок теперь уверяет, что никоим образом не оскорбил украинцев.

"Они распродали всю страну: землю, заводы, порты. Они превратили процветающую страну в пиратский бандерастан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек чуть ли не официально поставляют в европейские бордели", - заявил журналист в эфире государственного белорусского канала.

На сайте базы "Миротворца" сообщается, что Григорий Азаренок помещен в нее за отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду, превышение служебных полномочий, вмешательство в дела Украины и распространение кремлевской пропаганды.

Но сам Азаренок не считает, что в своих сюжетах каким-то образом оскорбил украинцев.

"Там нет ни одного плохого слова про украинский народ! Там я призываю вспомнить наше великое прошлое, ведь Украина была процветающим оазисом - культура, техника, заводы авиастроительные, порты. И они же разрушили это все сейчас и продали. И упрекают нас, что мы сохранили наши гиганты, не идем экономическим путем, не увольняем людей и так далее.

Поэтому я обращался именно к обычному украинскому народу - простым нормальным людям Украины, которых я тоже очень многих знаю. Никакой вражды к украинцам, к нашим людям, как говорит наш президент, мы не чувствуем здесь. Ну а что касается политического истеблишмента - приходится так говорить, потому что недружественные шаги идут с их стороны, а мы отвечаем", - заявил Григорий Азаренок.

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