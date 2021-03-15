Ученый: Британский штамм Covid-19 стал доминирующим в Латвии

На прошлой неделе из 96 секвенированных в лаборатории образцов британский штамм Covid-19 констатирован в 22, или 23%.

Кловиньш допускает, что британский штамм уже стал доминирующим в Латвии. "Другие варианты вируса сокращаются.

Если бы не этот новый штамм, кривая сокращения вируса в Латвии была бы намного быстрее",

- сказал ученый, добавив, что люди не понимают, почему ограничения должны быть ужесточены, если кривая заболеваемости идет вниз.