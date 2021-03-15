Германия, Франция и Италия также приостанавливают вакцинацию AstraZeneca

"После новых сообщений о тромбозе церебральных вен в связи с вакцинацией в Германии и Европе Институт Пауля Эрлиха считает, что необходимы дальнейшие исследования", - сообщил главный федеральный институт вакцинации и биомедицины Германии.

"Европейское агентство по лекарственным средствам решит, повлияют ли и как новые данные на одобрение вакцины", - добавили в институте.

Итальянский регулирующий орган заявил в понедельник, что в качестве меры предосторожности было принято решение временно запретить использование AstraZeneca на всей территории страны до принятия решения Европейским агентством по лекарственным средствам.

Президент Франции Эммануэль Макрон также объявил, что Франция приостанавливает использование AstraZeneca до решения Европейского агентства по лекарственным средствам относительно его безопасности. По его словам,

решение EMA ожидается во вторник днем. 3

Ирландия, Нидерланды, Дания, Норвегия и Исландия, Болгария и Таиланд сделали аналогичный шаг.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что причинно-следственной связи между вакциной и образованием тромбов не обнаружено, и считает, что нет причин прекращать вакцинацию AstraZeneca от Covid-19.