Латвийцы начинают отказываться от AstraZeneca; Минздрав пока не планирует изменений

"Прелюдия окончена, начинается настоящий цирк. Франция и Германия приостанавливают использование вакцин от AZ. Пациенты моей практики активно отказываются от записи. Завтра будет несколько доз останутся неиспользованными. Что делать?"
"Записала бабушку на вакцинацию, а теперь она позвонила и сказала, что не хочет AstraZeneca!
Мои убеждения не принимаются во внимание!"
"Немцы перестают использовать AstraZeneca, ВОЗ рекомендует продолжать. Если так будет продолжаться, наши бабушки и дедушки скорее получат проблемы с сердцем из-за всей этой противоречивой информации, чем тромбы".
Министр подчеркнул, что срок действия вакцины достаточен, поэтому вопрос о пересмотре стратегии вакцинации не стоит на повестке дня.
"Готов получить вакцину AstraZeneca, от которой кто-то отказался и некуда девать. Предлагайте в личных сообщениях!"
Германия, Франция и Италия в понедельник, 15 марта, приостановили использование вакцины от Covid-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca из-за сообщений о тромбозах в Европе, заявив, что необходимо прояснить ситуацию. Ирландия, Нидерланды, Дания, Норвегия и Исландия, Болгария и Таиланд сделали аналогичный шаг.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завтра, 16 марта, проведет экстренное заседание, на котором обсудит безопасность вакцины.
Между тем, в Латвии после решения австрийского компетентного органа по фармакологическому надзору приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca, Инспекция здравоохранения и Государственное агентство по лекарственным средствам временно приостановили использование этой партии 9 марта "по соображениям предосторожности". 12 марта Государственное агентство по лекарствам объявило, что в настоящее время Латвия не планирует прекращать вакцинацию AstraZeneca.
ВОЗ заявила, что причинно-следственной связи между вакциной и образованием тромбов не обнаружено, и считает, что нет причин прекращать вакцинацию AstraZeneca от Covid-19.
AstraZeneca, со своей стороны, повторяет, что обзор данных по получившим вакцину 17 миллионам человек в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании, не показал никаких доказательств того, что в зависимости от возраста, пола или серии вакцины повышается риск легочных заболеваний, эмболии, тромбоза или тромбоцитопении.