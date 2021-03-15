Латвийцы начинают отказываться от AstraZeneca; Минздрав пока не планирует изменений

"Прелюдия окончена, начинается настоящий цирк. Франция и Германия приостанавливают использование вакцин от AZ. Пациенты моей практики активно отказываются от записи. Завтра будет несколько доз останутся неиспользованными. Что делать?"

Priekšspēle beigusies, īstais cirks sākas tagad. Francija,Vācija aptur AZ vakcīnu izmantošanu. Manas prakses pacienti aktīvi lec nost no pieraksta. Jau rīt paliek vairākas devas neizmantotas. Ko darīt? — Linda Šīrone (@ofeelija) March 15, 2021

"Записала бабушку на вакцинацию, а теперь она позвонила и сказала, что не хочет AstraZeneca!

Мои убеждения не принимаются во внимание!"

Biju pierakstījusi vecmammu uz vakcīnu, tagad viņa zvana, ka AstraZeneca negribot!

Mani pārliecinājumi netika ņemti vērā! — Vecā meita ar putniem (@TapatiSindija) March 15, 2021

"Немцы перестают использовать AstraZeneca, ВОЗ рекомендует продолжать. Если так будет продолжаться, наши бабушки и дедушки скорее получат проблемы с сердцем из-за всей этой противоречивой информации, чем тромбы".

Vācieši aptur "AstraZeneca" izmantošanu, PVO iesaka turpināt, UK sauc par politiku pret sevi un potē masās. Ja šādi turpināsies, mūsu vecīši drīzāk aizies ar sirdi no visas konfliktējušās info, nevis no trombiem. https://t.co/eq3OJr2jEr — Sanita Jemberga (@jemberga) March 15, 2021

Министр подчеркнул, что срок действия вакцины достаточен, поэтому вопрос о пересмотре стратегии вакцинации не стоит на повестке дня.

"Готов получить вакцину AstraZeneca, от которой кто-то отказался и некуда девать. Предлагайте в личных сообщениях!"

Esmu gatavs saņemt AstraZeneca vakcīnu no kuras kāds ir atteicies un nav kur likt. Piedāvājumus PM 😉#AstraZeneca #vakcinacija #vakcinācija — Gunārs Božis (@gunchz) March 15, 2021

Германия, Франция и Италия в понедельник, 15 марта, приостановили использование вакцины от Covid-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca из-за сообщений о тромбозах в Европе, заявив, что необходимо прояснить ситуацию. Ирландия, Нидерланды, Дания, Норвегия и Исландия, Болгария и Таиланд сделали аналогичный шаг.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завтра, 16 марта, проведет экстренное заседание, на котором обсудит безопасность вакцины.

Между тем, в Латвии после решения австрийского компетентного органа по фармакологическому надзору приостановить использование одной партии вакцины AstraZeneca, Инспекция здравоохранения и Государственное агентство по лекарственным средствам временно приостановили использование этой партии 9 марта "по соображениям предосторожности". 12 марта Государственное агентство по лекарствам объявило, что в настоящее время Латвия не планирует прекращать вакцинацию AstraZeneca.

ВОЗ заявила, что причинно-следственной связи между вакциной и образованием тромбов не обнаружено, и считает, что нет причин прекращать вакцинацию AstraZeneca от Covid-19.