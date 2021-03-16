Завадска: будут расследованы случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca

Она добавила, что совет внимательно следит за всеми сообщениями в Латвии и за событиями в странах Европы, и это нормальная ситуация, которая складывается после регистрации новых медикаментов - ожидание сигналов о них.

Завадска не отрицала, что до сих пор нет доказательств опасности вакцин, но совет, основываясь на информации из других стран, проявил осторожность.

"Мы решили подождать, чтобы иметь возможность проанализировать случаи образования тромбов после вакцинации и с уверенностью сказать, что вакцина безопасна и между этими случаями нет причинно-следственной связи",

- сказала специалист.

Как сообщалось, в качестве дополнительной меры предосторожности Центр профилактики и контроля заболеваний, Государственный совет по иммунизации, Государственное агентство лекарств (ZVA) и Инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca.

По данным Национальной службы здравоохранения, вакциной AstraZeneca в Латвии привито 52 504, в том числе 28 человек получили обе дозы.

Ранее планировалось, что 17 марта Латвия получит 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 24 марта - 37 444, а 31 марта - еще 40 912 доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщает ZVA, решение было принято на основании сообщений отдельных стран Европейского союза о тромбоэмболиях и аналогичных случаях, наблюдавшихся в разные периоды после вакцинации.

В то же время учреждения подчеркивают, что на сегодняшний день нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем.