Вт, 16.03.2021
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Санита Емберга, пользователь Twitter

В наши дни в мире рождается больше близнецов, чем когда-либо. Что это может значить?

ФОТО: Unsplash

На сегодняшний день в мире рождается больше близнецов, чем когда-либо. Об этом свидетельствуют результаты первого глобального обзора, опубликованные 12 марта в мировом журнале репродуктивной медицины Human Reproduction.

Ученые проанализировали данные из более чем ста стран и обнаружили, что начиная с 1980-х годов показатели рождения близнецов существенно выросли. 

Ежегодно в мире появляется на свет 1,6 миллиона близнецов, таким образом, каждый 42-й ребенок - близнец.

"Тенденции действительно интересны. За последние 40-50 лет мы наблюдали значительный рост числа близнецов в богатых, развитых странах. И это привело к появлению большего количества близнецов как в относительных, так и в абсолютных масштабах, чего раньше мы никогда не наблюдали", - отмечает профессор социологии и демографии Кристиан Монден из Оксфордского университета. 

Исследователи утверждают, что главной причиной увеличения количества рождаемости близнецов является увеличение доступа к гормональной терапии, ЭКО и другие методы лечения бесплодия, а также отложенное материнство, так как с возрастом вероятность появления натуральных, гетерозиготных близнецов возрастает.

Множество близнецов рождается в странах первого мира, жители которых обладают высокими уровнями доходов. Самое большое количество родившихся близнецов было в Северной Америке - 71%. В Европе таких случаев зафиксировано 60%, а в Азии - вдвое меньше.

Исследование целиком можно прочитать на ЗДЕСЬ

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