В наши дни в мире рождается больше близнецов, чем когда-либо. Что это может значить?

Ученые проанализировали данные из более чем ста стран и обнаружили, что начиная с 1980-х годов показатели рождения близнецов существенно выросли.

Ежегодно в мире появляется на свет 1,6 миллиона близнецов, таким образом, каждый 42-й ребенок - близнец.

"Тенденции действительно интересны. За последние 40-50 лет мы наблюдали значительный рост числа близнецов в богатых, развитых странах. И это привело к появлению большего количества близнецов как в относительных, так и в абсолютных масштабах, чего раньше мы никогда не наблюдали", - отмечает профессор социологии и демографии Кристиан Монден из Оксфордского университета.

Исследователи утверждают, что главной причиной увеличения количества рождаемости близнецов является увеличение доступа к гормональной терапии, ЭКО и другие методы лечения бесплодия, а также отложенное материнство, так как с возрастом вероятность появления натуральных, гетерозиготных близнецов возрастает.

Множество близнецов рождается в странах первого мира, жители которых обладают высокими уровнями доходов. Самое большое количество родившихся близнецов было в Северной Америке - 71%. В Европе таких случаев зафиксировано 60%, а в Азии - вдвое меньше.