Когда министр иностранных дел Китая Ван И недавно призвал к перезагрузке двусторонних отношений с Соединенными Штатами, официальный представитель Белого дома ответил, что США рассматривают эти отношения как жесткую конкуренцию и для этого требуется позиция силы. Очевидно, что администрация Президента Джо Байдена не просто меняет политику Трампа.

Я не настолько пессимистичен. На мой взгляд, экономическая и экологическая взаимозависимость снижает вероятность настоящей холодной войны, а тем более горячей, поскольку у обеих стран есть стимул к сотрудничеству во многих областях. В то же время, всегда возможен просчет, и некоторые в этом видят опасность "сомнамбулического движения" к катастрофе, как это произошло с Первой мировой войной.