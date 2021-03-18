ЧИТАТЬ
Что может вызвать войну между США и Китаем?
СТАТЬЮ
Си Цзиньпин и Джо Байден
Когда министр иностранных дел Китая Ван И недавно призвал к перезагрузке двусторонних отношений с Соединенными Штатами, официальный представитель Белого дома ответил, что США рассматривают эти отношения как жесткую конкуренцию и для этого требуется позиция силы. Очевидно, что администрация Президента Джо Байдена не просто меняет политику Трампа.
Некоторые аналитики, цитируя приписывание Фукидидом Пелопоннесской войны страху Спарты перед восходящими Афинами, полагают, что
отношения США и Китая вступают в период конфликта, в котором устоявшийся гегемон противостоит все более могущественному противнику.