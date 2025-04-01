У русской культуры "два" врага - Путин и Кремль

К винтовке приравнять смычок

Все это культурное "великолепие" только на первый взгляд является классической мягкой силой, демонстрацией своего образа жизни. В реальности же оно так же функционально, как самая бесстыдная российская пропаганда про "распятых мальчиков". И это заявляю не я, это рассказал сам Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

Из контекста его довольно длинного и путаного рассуждения понятно, что он рассматривает "культуру" как инструмент, при помощи которого можно влиять на экономические и даже на военные процессы. Кино у него - именно про войну, а из музыки он вспомнил только Ленинградскую, посвященную войне, симфонию Дмитрия Шостаковича. Иначе говоря, Владимира Путина интересует сейчас только то, что можно использовать для военных целей.

В то же время невоенное (про антивоенное я и не говорю - оно криминализовано) искусство последовательно уничтожается. Издаются книги с цензурированным содержанием, закрываются издательства, изымаются из магазинов произведения нелояльных авторов, а в библиотеках для них воссоздается спецхран. Выставки разгоняются, мастерские художников и скульпторов захватываются. Талантливые музыканты, в чью раскрутку не надо вкладывать государственные деньги, потому что они и так популярны, получают запрет на концертную деятельность. Некоторых, как пианиста Павла Кушнира, фактически убивают.

Под кремлевские стоны про мифический канселинг русской культуры на Западе настоящий запрет на ее развитие наложен в России. Все, что нельзя превратить в шестеренки военной машины, тотально уничтожается. Путинизм и живая культура просто несовместимы.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW.

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