BBC: реальные доходы сократились на 1,2 миллиарда евро в год

В своем стратегическом плане на следующий год BBC указывает: без срочных решений будет трудно сохранить текущие объемы британского контента.

Согласно прогнозу медиагруппы, в 2025-2026 финансовом году доходы составят 6,1 миллиарда фунтов стерлингов. Однако, с учетом инфляции, это на один миллиард фунтов в год меньше, чем в 2010 году.

"Мы добились значительной эффективности - в том числе за последние пять лет сократили 2000 должностей, - говорится в отчете BBC. - Но мы подошли к той черте, за которой подобный подход больше не приносит ощутимой пользы".

В документе подчеркивается:

"BBC сталкивается с беспрецедентной проблемой финансирования контента, поскольку количество копродукций с глобальными стриминговыми платформами и медиакомпаниями сократилось во всей индустрии".

BBC в основном финансируется за счет лицензионного сбора, который граждане обязаны уплачивать за пользование телевидением и радио. Однако в последние два года этот сбор был заморожен - на фоне резкого роста инфляции.

В данный момент правительство пересматривает Королевскую хартию BBC - основополагающий документ, регулирующий деятельность корпорации. BBC, в свою очередь, призывает использовать новую хартию для обеспечения универсальной модели общественного вещания.

"Поэтому необходима хартия, которая защитит независимость BBC, обеспечит ее устойчивость, в том числе - достаточное и стабильное финансирование, а также позволит корпорации быстро и гибко реагировать на изменяющиеся потребности аудитории", - заявили в BBC.

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