"Я считаю, что и у Соединенных Штатов есть своя роль. Они должны оказывать на Россию большее давление, чтобы остановить эту войну", - заявила Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС, проходившей в Мадриде.

По словам Каллас, Россия должна согласиться на прекращение огня и сделать реальные шаги вперед - например, вернуть украинских детей, которых она депортировала, или освободить военнопленных.

В обсуждении, посвященном войне в Украине, кроме Каллас участвовали также министры иностранных дел Польши, Франции и Испании, а также еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс. В рамках этих дискуссий планируется также обсудить возможную роль Дональда Трампа в усилиях по достижению мира и в завершение опубликовать совместную декларацию.

Андрюс Кубилюс призвал незамедлительно приступить к реализации стратегии вооружений, недавно представленной Европейской комиссией. Он подчеркнул, что одних слов будет недостаточно, чтобы сдержать Путина.

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