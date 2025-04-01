Истории из Бучи: как сын узнал о расстреле отца из сообщений в чате

Однако на различных сайтах, собирающих информацию о погибших, уже опубликованы имена многих жертв в Буче.

Недавно в городе установили еще и интерактивный комплекс, где можно узнать имена и истории сотен погибших в Буче.

В целом же, как сообщили Би-би-си в в архиве Бучанского горсовета, во время российской оккупации в Буче погиб или умер из-за отсутствия медицинской помощи 381 человек.

В архиве горсовета составляется реестр тех, кто был убит российскими военными, однако имена пока не публикуют, поскольку продолжается расследование, которое ведет полиция и СБУ; продолжаются судебные разбирательства.

Сергей Еремич на все российские заявления о «постановках» в Буче говорит, что не очень-то интересуется новостями из России, и неохотно комментирует слова «российской пропаганды». Но уверен, что свидетели оккупации Бучи все же знают больше о том, что здесь реально происходило, чем любые российские комментаторы или даже иностранные медиа.

И никаких сомнений в том, что именно произошло с его отцом и кто должен понести за это ответственность, у него нет.

Могила Александра Фото: BBC

Сын Александра Сергей Еремич говорит, что так до конца не ясно, за что убили его отца и что именно было в его телефоне.