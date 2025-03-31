Латвийские чиновники выразили соболезнования в связи с гибелью американских солдат в Литве

Президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что поступившие новости - крайне печальны. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших солдат и народу Соединенных Штатов.

"В этот трагический момент мы разделяем вашу боль", - отметил Ринкевич.

Соболезнования семьям и сослуживцам погибших выразил также министр обороны Латвии Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") в своем обращении добавила:

"В этот тяжелый момент мы стоим плечом к плечу с нашими союзниками из США и Литвы".

Как ранее сообщал TVNET, на полигоне в Пабраде (Литва) были обнаружены тела трех американских солдат, погибших в затонувшей в болоте бронированной машине. Поиски четвертого военнослужащего продолжаются. Об этом в понедельник сообщило командование армии США в Европе и Африке.

В заявлении говорится, что машина M88 Hercules затонула в болоте во время учебного задания по эвакуации вышедшего из строя тактического транспортного средства.

Бронированная машина, в которой находились четверо американских солдат, пропала во вторник во время учений на полигоне Пабраде. В среду было установлено, что она находится на глубине пяти метров под водой в болотистой местности.

В понедельник утром машина была поднята на поверхность в ходе масштабной спасательной операции, в которой принимали участие военнослужащие Литвы, США и Польши, а также специалисты других литовских служб. До сих пор литовские официальные лица не подтверждали факт гибели находившихся внутри машины солдат. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене подчеркнула, что первыми о судьбе четырех пропавших военнослужащих будут проинформированы их семьи, и между сторонами достигнута договоренность, что дальнейшую официальную информацию первой обнародует американская сторона.

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