Путин подписал указ о призыве в армию 160 тысяч граждан России

Призыву подлежат мужчины-граждане России в возрасте от 18 до 30 лет.

Призыв на обязательную военную службу в России проводится дважды в год. На этот раз планируется призвать больше человек, чем в предыдущие кампании.

Кремль и Министерство обороны России утверждают, что новобранцы не направляются воевать на территорию Украины. Тем не менее, Киев неоднократно сообщал о взятии в плен именно таких российских военнослужащих.

И на этот раз Минобороны РФ заявляет, что призыв не имеет никакого отношения к войне в Украине.

В прошлом году Путин распорядился увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, находящихся на действительной службе. Для достижения этой цели в течение трех лет должно быть призвано примерно 180 000 военнослужащих.

Помимо призывных кампаний, Россия также наняла сотни тысяч контрактников, предлагая им высокие зарплаты и денежные премии за участие в боевых действиях в Украине.

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