Министр рассказала журналистам, что получила информацию от Второго следственного департамента при Министерстве обороны, согласно которой есть основания полагать, что поставщик вопреки установленным требованиям поставил дроны, произведннные за пределами Европейского союза и НАТО, утверждая при этом, что они изготовлены в Литве.

24 марта Шакалене обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать закупку этих дронов, состоявшуюся осенью 2024 года.

По словам министра, подозрения вызывает также инфраструктура передачи данных, которая, согласно действующим требованиям, также должна была быть разработана в стране - члене ЕС или НАТО.

Указанные дроны были приобретены для нужд Литовского союза стрелков (земессардзе) и государственной системы обороны.

Шакалене отметила, что если подозрения подтвердятся, это станет крайне негативным прецедентом. По ее словам, в то время как одни предприятия действительно производят дроны в Литве, другие импортируют их из враждебных государств и затем перепродают как местную продукцию.

Генеральный прокурор Нида Грунскиене на пресс-конференции сообщила, что уже проводятся обыски, сбор доказательств и другие действия в рамках досудебного расследования.

На данный момент обвинения никому не предъявлены. Официальные лица пока не раскрывают, какая именно компания поставила дроны и какова была сумма контракта.

Министр обороны также поручила генеральному инспектору министерства провести проверку всех закупок дронов, осуществлённых в 2023–2024 годах, с целью выявления возможных признаков уголовных правонарушений.

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