В Литве начато досудебное расследование по подозрению в том, что Министерству обороны могли быть поставлены беспилотные летательные аппараты, произведенные в недружественном государстве, но выданные за продукцию литовского производства. Об этом в понедельник заявила министр обороны Довиле Шакалене.
Министр рассказала журналистам, что получила информацию от Второго следственного департамента при Министерстве обороны, согласно которой есть основания полагать, что поставщик вопреки установленным требованиям поставил дроны, произведннные за пределами Европейского союза и НАТО, утверждая при этом, что они изготовлены в Литве.
24 марта Шакалене обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать закупку этих дронов, состоявшуюся осенью 2024 года.
По словам министра, подозрения вызывает также инфраструктура передачи данных, которая, согласно действующим требованиям, также должна была быть разработана в стране - члене ЕС или НАТО.
Указанные дроны были приобретены для нужд Литовского союза стрелков (земессардзе) и государственной системы обороны.
Шакалене отметила, что если подозрения подтвердятся, это станет крайне негативным прецедентом. По ее словам, в то время как одни предприятия действительно производят дроны в Литве, другие импортируют их из враждебных государств и затем перепродают как местную продукцию.
Генеральный прокурор Нида Грунскиене на пресс-конференции сообщила, что уже проводятся обыски, сбор доказательств и другие действия в рамках досудебного расследования.
На данный момент обвинения никому не предъявлены. Официальные лица пока не раскрывают, какая именно компания поставила дроны и какова была сумма контракта.
Министр обороны также поручила генеральному инспектору министерства провести проверку всех закупок дронов, осуществлённых в 2023–2024 годах, с целью выявления возможных признаков уголовных правонарушений.
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