Вт, 16.03.2021
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Янис Кловиньш

Moderna начала испытывать свою вакцину на маленьких детях

Вакцина Moderna. ФОТО: JOEL SAGET/AFP

Американская компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины на детях, пишет "Медуза".

В испытаних примут участие почти семь тысяч детей в США и Канаде в возрасте от шести месяцев до 12 лет.

Детям будут введены по две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. После этого за ними будут наблюдать в течение 12 месяцев. 

Moderna стала первой компанией, которая испытывает свою вакцину на маленьких детях. Ранее Moderna проводила испытания препарата на подростках 12-17 лет, вакцина Pfizer/BioNTech тестировалась на подростках 12-15 лет. Результаты этих испытаний пока не опубликованы.

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