Moderna начала испытывать свою вакцину на маленьких детях
Американская компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины на детях, пишет "Медуза".
Американская компания Moderna начала клинические испытания своей вакцины на детях, пишет "Медуза".
В испытаних примут участие почти семь тысяч детей в США и Канаде в возрасте от шести месяцев до 12 лет.
Детям будут введены по две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. После этого за ними будут наблюдать в течение 12 месяцев.
Moderna стала первой компанией, которая испытывает свою вакцину на маленьких детях. Ранее Moderna проводила испытания препарата на подростках 12-17 лет, вакцина Pfizer/BioNTech тестировалась на подростках 12-15 лет. Результаты этих испытаний пока не опубликованы.