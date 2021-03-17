На продажу в Интернете выставлен дом, где был убит адвокат Ребенок. Его друг объясняет ситуацию

У издания Privātā Dzīve есть скриншоты объявления о том, что недвижимость в Лангстини, где в сентябре прошлого года был зверски убит адвокат Павел Ребенок, можно купить за 425 000 евро. Сложившуюся ситуацию прокомментировал друг и коллега Ребенока Мартиньш Криекис.

Криекис сообщил, что через шесть месяцев после смерти Ребенока дела о наследовании были урегулированы - по ним все было унаследовано отцом Павла, который также владеет половиной компании Verdorff, на чье имя зарегистрирован дом, где жили Павел и его друг Ингус Баландин.

На вопрос о том, был ли Криекис проинформирован о том, что в Интернете было размещено объявление о продаже дома, юрист ответил, что впервые об этом слышит. Криекис поясняет, что для продажи этого дома необходимо согласие обоих владельцев SIA Verdorff.

Осмотрев объявление, он задумался, не старое ли оно. "По крайней мере на данный момент нет действительного решения о продаже дома. В какой-то момент в будущем дом может появиться на рынке, но это время еще не пришло", - отмечает юрист.