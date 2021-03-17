Начинается прием списков кандидатов на выборы в самоуправления

Кандидатские списки будут приниматься до 6 апреля.

Выборы в самоуправления пройдут в 41 избирательном округе - недавно сформированных краях и шести городах государственного значения, не входящих в края. Списки кандидатов необходимо подавать в избирательные комиссии соответствующих самоуправлений.

В Риге выборы проводиться не будут, так как столичная дума была избрана в 2020 году.

CVK приглашает журналистов принять участие в онлайн-конференции о подаче списков кандидатов и подготовке к выборам в самоуправления, которая состоится в 13:00 на платформе Webex.