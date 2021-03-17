Ср, 17.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Начинается прием списков кандидатов на выборы в самоуправления

Люди голосуют на муниципальных выборах ФОТО: Patrīcija Eglīte/LETA

Сегодня, 17 марта, начинается прием списков кандидатов на выборы в самоуправления, которые состоятся 5 июня, сообщила агентству LЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (CVK) Лаура Захарова.

Кандидатские списки будут приниматься до 6 апреля.

Выборы в самоуправления пройдут в 41 избирательном округе - недавно сформированных краях и шести городах государственного значения, не входящих в края. Списки кандидатов необходимо подавать в избирательные комиссии соответствующих самоуправлений.

В Риге выборы проводиться не будут, так как столичная дума была избрана в 2020 году.

CVK приглашает журналистов принять участие в онлайн-конференции о подаче списков кандидатов и подготовке к выборам в самоуправления, которая состоится в 13:00 на платформе Webex.

5 июня в ходе выборов в шести городах государственного значения и 35 краях будут избраны 683 депутата.

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