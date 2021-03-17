В Эстонии из-за коронавируса в больницы попадает все больше молодежи

Кийк добавил, что хотя сейчас доля британского штамма составляет около 70 процентов, эта цифра постоянно меняется. Рано или поздно доля этого штамма станет 100 процентов, как в Великобритании, и из этой реальности нужно исходить и при введении ограничений.

"У нас сегодня речь идет о варианте вируса с несколько более высоким риском заражения, и это означает, что нам нужны еще более жесткие меры и правила для того, чтобы держать коэффициент заражаемости ниже единицы и снизить показатели заражения", - сказал Кийк.

По словам Кийка, объемы выявления штаммов значительно увеличились: "Раньше было более 400 в неделю, теперь объемы увеличились до 1000 проб. По состоянию на 15 марта на штаммы были проверены полностью 1500 проб".

Клиника Тартуского университета отправит студентов на помощь в таллиннские больницы Декан медицинского факультета Тартуского университета, профессор Маргус Лембер объяснил Postimees, что многие студенты уже какое-то время работают в ковидных отделениях и помогают в домах попечения: "Весь шестой курс медицинского факультета провел год в больницах, а сфера медицинских наук призывает их продолжить работу и после обязательной практики в конце апреля-мае". С младших курсов университет призывает студентов, которые еще не работали, помочь в работе в больницах.

Профессор математической статистики ТУ, член научного совета Криста Фишер сказала, что о британском штамме известно, что он заражает быстрее и сегодняшних ограничений для него может оказаться недостаточно, а также, что он агрессивнее и увеличивает вероятность необходимости в больничном лечении и смертность. Математик признала, что цифры показывают омоложение пациентов, нуждающихся в больничном лечении: "Совсем молодых - моложе 30 лет и дети - сейчас попадает в больницы меньше, но если болезнь будет распространяться интенсивнее, то и молодежь этого возраста окажется в больнице". По нынешним цифрам и Сепп, и Фишер признали, что потребность в госпитализации у людей старше 80 лет снизилась, и это можно связать с вакцинацией или с тем, что люди в этом возрасте уже перенесли заболевание.

Увеличится ли еще количество людей, нуждающихся в госпитализации? "Я осмелюсь проявить умеренный оптимизм: поскольку мощный рост заражаемости смогли остановить, то не кажется реальным, что количество пациентов перевалит за тысячу", - сказала Фишер.