В Эстонии из-за коронавируса в больницы попадает все больше молодежи

Доминирование британского штамма привело в эстонские больницы больше молодых ковидных пациентов, которые переносят болезнь в более агрессивной форме, чем это было прошлой весной. Кроме возраста госпитализированных пациентов, сократилась и продолжительность нахождения в стационаре. Одной из причин последнего стала смертность, пишет Rus.Postimees.
По имеющемуся сейчас прогнозу, количество госпитализированных достигнет отметки в тысячу.
Медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле объяснил Postimees, что в феврале болезнь стала более агрессивной, и сейчас встречаются ковидные пациенты практически всех возрастов: "Молодых людей в больницы попадает все больше, и у них очень агрессивная форма заболевания". Он добавил, что и дети по сравнению с весной все больше стали нуждаться в больничном лечении из-за Covid: "К счастью, первую фазу они переносят легче". Сейчас в больницах лежат двое детей младше четырех лет, двое из возрастной группы от пяти до девяти лет, и двое подростков из группы 10-14-летних.
С определенной осторожностью Суле сказал, что с прошлой недели омоложение госпитализированных пациентов приостановилось: "Средний возраст пациентов больше не падает, но все может измениться". Он указывает на британский штамм, который распространяется быстрее, а болезнь протекает агрессивнее. Это означает, что заболеваемость приобретает более серьезную форму: "Рост нуждающихся в больничном лечении людей не был слишком быстрым, но случаи заболевания стали сложнее и тяжелее".
Руководитель центра внутренних заболеваний и ковидного отделения Ида-Таллиннской центральной больницы Алис Лилль объяснила, что, по оценке больницы, профиль больных по сравнению с весной изменился: в больницы попадает все больше людей в возрасте 50-65 лет. "Это обусловлено и более широким распространением болезни, но - по сравнению с прошлой весной - поражения легких у людей значительно более масштабные. И нуждающихся в интенсивной терапии из-за этого больше". Если год назад говорили об исчезновении ощущения вкусов и запахов, то теперь это встречается нечасто: "Только сегодня опрашивали пациентов, и лишь единицы на это пожаловались. Клиническая картина в этом смысле изменилась".
"Мы считаем, что это связано с британским штаммом. Еще в январе начали замечать, что поражения легких более масштабные", - объяснила Лилль. Раньше люди дольше находились дома и попадали в больницу на 10-12-й день болезни, а теперь в больницы с масштабным поражением легких попадает все больше тех, кто болел дома пять-семь дней. Сократился и средний срок пребывания в больнице. Суле объяснил, что в среднем это десять с половиной дней, но медиана - девять дней: "Однако есть и другие случаи, например, когда человек пролежал в больнице 46 дней". Он добавил, что есть люди, вынужденные оставаться в больнице месяцами. Но в медиане учтены и те пациенты, чья борьба с Covid закончилась смертью.
Заведующая отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп сказала, что доля британского штамма растет из неделю в неделю. По словам министра здравоохранения и труда Танеля Кийка, доминирующим в Европе стал именно британский штамм: "Распространение южноафриканского штамма не приобрело таких масштабов ни в одной европейской стране. В Эстонии штамм с британской мутацией действительно представлен масштабно, он доминирует".
Кийк добавил, что хотя сейчас доля британского штамма составляет около 70 процентов, эта цифра постоянно меняется. Рано или поздно доля этого штамма станет 100 процентов, как в Великобритании, и из этой реальности нужно исходить и при введении ограничений.
"У нас сегодня речь идет о варианте вируса с несколько более высоким риском заражения, и это означает, что нам нужны еще более жесткие меры и правила для того, чтобы держать коэффициент заражаемости ниже единицы и снизить показатели заражения", - сказал Кийк.
По словам Кийка, объемы выявления штаммов значительно увеличились: "Раньше было более 400 в неделю, теперь объемы увеличились до 1000 проб. По состоянию на 15 марта на штаммы были проверены полностью 1500 проб".
Клиника Тартуского университета отправит студентов на помощь в таллиннские больницы
Декан медицинского факультета Тартуского университета, профессор Маргус Лембер объяснил Postimees, что многие студенты уже какое-то время работают в ковидных отделениях и помогают в домах попечения: "Весь шестой курс медицинского факультета провел год в больницах, а сфера медицинских наук призывает их продолжить работу и после обязательной практики в конце апреля-мае".
С младших курсов университет призывает студентов, которые еще не работали, помочь в работе в больницах.
Профессор математической статистики ТУ, член научного совета Криста Фишер сказала, что о британском штамме известно, что он заражает быстрее и сегодняшних ограничений для него может оказаться недостаточно, а также, что он агрессивнее и увеличивает вероятность необходимости в больничном лечении и смертность. Математик признала, что цифры показывают омоложение пациентов, нуждающихся в больничном лечении: "Совсем молодых - моложе 30 лет и дети - сейчас попадает в больницы меньше, но если болезнь будет распространяться интенсивнее, то и молодежь этого возраста окажется в больнице". По нынешним цифрам и Сепп, и Фишер признали, что потребность в госпитализации у людей старше 80 лет снизилась, и это можно связать с вакцинацией или с тем, что люди в этом возрасте уже перенесли заболевание.
Увеличится ли еще количество людей, нуждающихся в госпитализации? "Я осмелюсь проявить умеренный оптимизм: поскольку мощный рост заражаемости смогли остановить, то не кажется реальным, что количество пациентов перевалит за тысячу", - сказала Фишер.
Положение с ковидными койко-местами в эстонских больницах
По состоянию на позавчерашнее утро в больницах находились 687 ковидных пациентов, из них в интенсивном лечении нуждались 66 человек, 44 из которых были подключены к аппаратами искусственной вентиляции легких.
Свободных мест в общих отделениях оставалось 260, а в интенсивах третьего уровня - 13.
В разрезе больниц общих койко-мест больше не осталось в Рапламааской больнице и Раквереской больнице. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице заполнено 94 процента общих койко-мест, в Северо-Эстонской региональной больнице - 75 процентов и в Ида-Таллиннской центральной больнице - 74 процента. В Ида-Вируской центральной больнице заполнены 83 процента общих койко-мест.
В палатах интенсивной терапии третьего уровня в Ида-Вируской центральной больнице и Раквереской больнице заполнены все ковидные места. В Клинике Тартуского университета такие места заполнены на 89 процентов, в Северо-Эстонской региональной больнице — на 82 процента, а в Ида-Таллиннской центральной больнице — на 89 процентов.