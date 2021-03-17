Ср, 17.03.2021
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Санита Емберга, пользователь Twitter
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Доклад: Путин одобрил операции по "очернению" кандидатуры Джо Байдена

ФОТО: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS, REUTERS/Kevin Lamarque

Президент России Владимир Путин одобрил операцию, чтобы помочь Дональду Трампу на прошлогодних президентских выборах в США и оклеветать его соперника Джо Байдена, говорится в секретном заявлении директора национальной разведки США.

"По нашей оценке, Путин подтвердил, а ряд российских государственных организаций проводили операции, чтобы оклеветать кандидата в президенты Джо Байдена и Демократическую партию, поддержать бывшего президента Трампа, подорвать общественное доверие к избирательному процессу и усугубить социально-политические разногласия в стране", - говорится в сообщении.

Однако, в отличие от 2016 года, на этот раз спецслужбы США не заметили "последовательных попыток России получить доступ к избирательной инфраструктуре".

Согласно отчету, российское руководство контролировало украинского политика и агента российской разведки Андрея Деркача, "который сыграл заметную роль в деятельности России по оказанию влияния на выборы".

В сообщении говорится, что на выборы в США также имели цель повлиять Иран, "Хезболла" и Куба. Китай же не предпринял активных шагов в этом направлении.

Между тем, телеканал CNN сообщает, что администрация Байдена может объявить о санкциях против России за вмешательство в выборы уже на следующей неделе.

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