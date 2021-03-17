Доклад: Путин одобрил операции по "очернению" кандидатуры Джо Байдена

"По нашей оценке, Путин подтвердил, а ряд российских государственных организаций проводили операции, чтобы оклеветать кандидата в президенты Джо Байдена и Демократическую партию, поддержать бывшего президента Трампа, подорвать общественное доверие к избирательному процессу и усугубить социально-политические разногласия в стране", - говорится в сообщении.

Однако, в отличие от 2016 года, на этот раз спецслужбы США не заметили "последовательных попыток России получить доступ к избирательной инфраструктуре".

Согласно отчету, российское руководство контролировало украинского политика и агента российской разведки Андрея Деркача, "который сыграл заметную роль в деятельности России по оказанию влияния на выборы".

В сообщении говорится, что на выборы в США также имели цель повлиять Иран, "Хезболла" и Куба. Китай же не предпринял активных шагов в этом направлении.