"Угу. Да": Джо Байден ответил, считает ли он Путина убийцей
Президент США Джозеф Байден дал интервью телеканалу ABC, в котором утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, пишет "Медуза".
Президент США Джозеф Байден дал интервью телеканалу ABC, в котором утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России Владимира Путина убийцей, пишет "Медуза".
"Угу,да", - ответил Байден на вопрос журналиста Джорджа Стефанополуса, который брал у него интервью. Также президент США выразил уверенность насчет того, что Путин "заплатит" за вмешательство в выборы в США.
@POTUS old @GStephanopoulos that he agreed Russian President Vladimir Putin is a "killer" and will "pay a price" for interfering in U.S. elections. https://t.co/q0wcG3Vkqr pic.twitter.com/jU8SLFAI38— Biden_Squadron (@BidenSquadron) March 17, 2021
По словам Джо Байдена, в начале года у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором он сказал российскому президенту:
"Я знаю вас, вы знаете меня. Если окажется, что это [вмешательство в выборы - ред.] имело место, будьте готовы".
Само интервью и фрагменты его расшифровки уже опубликованы на сайте телеканала.
Как позже указал "Интерфакс", на фоне высказываний Байдена на Московской бирже снизился курс российского рубля.
Напомним, ранее 16 марта разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что президент России одобрил операцию с целью помочь Дональду Трампу на прошлогодних президентских выборах в США и оклеветать его соперника Джо Байдена.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова категорически отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США . Песков сказал, что публикация доклада - "повод для того, чтобы выставить на повестку дня вопрос об очередных, новых санкциях в отношении России".