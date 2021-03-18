Как из спринтера стать марафонцем? Секреты тренировки мужской сексуальной выносливости

Реалистичные мастурбаторы, воспроизводящие внешний вид вульвы, несомненно, пользуются спросом, но их использование достаточно ограничено. Большинство мастурбаторов такого вида предназначены для мастурбации, а не для использования с партнером. Самые известные представители этой категории - модели Fleshlight. Коллекция Fleshlight Girls приобрела особую известность, так как отверстия в этих мастурбаторах являются точными копиями вульвы или ануса известных порно актрис. Фактура внутри представляет собой творчески разработанный рельеф, который скорее геометрический, чем анатомический. Размер "флешлайтов" больше подходит для мужской руки и для самостоятельного использования. Хотя это не исключает возможности интеграции такой игрушки в интимные игры пары - нужно будет только технически продумать, как сделать процесс комфортным.

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Для игр вдвоем наиболее удобны модели меньшего размера, которые можно использовать несколькими способами. Очень популярная игрушка для интимного массажа полового члена - маленькие яйца Tenga Egg. Они компактны по размеру и их удобно использовать не только в спальне, но и, например, в машине.

ФОТО: SexyStyle

Fleshlight Quickshot также популярен среди пар, потому что он может упростить и разнообразить оральные ласки. Когда мастурбатор находится на половом члене, он покрывает и воздействует рельефом на весь ствол и остается орально стимулирувать только головку полового члена. Есть также мастурбаторы, которые можно использовать как насадки, оставляя их на члене во время вагинального проникновения.

Мастурбатор Arcwave Ion с технологией Pleasure Air заслуживает особого внимания, поскольку это первый мужской мастурбатор, использующий технологию воздушного потока, чтобы стимулировать только уздечку (англ. frenulum) - самую чувствительную часть полового члена, находящуюся рядом с его головкой. Этот вид стимуляции уникален, потому что по ощущениям отличается от кульминации во время проникающего секса или классической мастурбации.

ФОТО: SexyStyle

На что обращать внимание при выборе мастурбатора?

1. Если хочется во время мастурбации ладонью руки контролировать плотность/давление игрушки на член, то следует выбирать модели без корпуса или со специальными кнопками, встроенными в него, чтобы их можно было сжимать. Tenga Flip Zero имеет специально разработанную внутреннюю текстуру с выраженным рельефом, которая также отлично подходит для тренировки сексуальной выносливости мужчины, чтобы иметь возможность заниматься сексом дольше. На корпусе имеется специальная кнопка, сжимая которую создается вакуум для особо интенсивной стимуляции.

ФОТО: SexyStyle

Благодаря регулярному использованию этой игрушки член привыкает к разнообразным ощущениям. Так развивается толерантность и в дальнейшем перевозбуждения из-за гиперчувствительности во время акта не будет. Эта конкретная модель легко открывается, что облегчает чистку и уход. Современный стильный дизайн игрушки позволит хранить ее на полке в гостиной, а не прятать в дальнем ящике.

2. Если интересно опробовать игрушку с вибрацией, можно выбрать мастурбаторы классического типа с отверстием, и добавить к ним вибрирующий элемент. Также предлагаются различные вибромассажеры, которые не всегда предназначены для имитации проникающего ощущения, а для стимуляции вибрацией головки или основания члена.

3. Для использования мастурбатора всегда потребуется лубрикант на водной основе, а для ухода за игрушкой - регенерирующий порошок. Лубрикант на водной основе обеспечит комфортное скольжение и не повредит материал. После использования игрушку надо помыть теплой водой или специальным чистящим средством для секс-игрушек. Затем просушить и обработать порошком-пудрой, чтобы игрушка не стала липкой и сохранила все свойства мягкого материала. Припудривать необходимо все мягкие материалы мастурбаторов (имитирующие тело и гелеобразные). Силиконовые вибромассажеры присыпать не нужно.

Тут можно ознакомиться с широким ассортиментом мастурбаторов. В следующей статье мы поговорим о насадках для пениса и вакуумных насосах, а также о возможностях, которые они предоставляют для коррекции размера фаллоса.

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