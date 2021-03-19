"Мне страшно, что есть такой безэмпатичный человек у власти". Ивангай о Путине и отъезде из России

О Путине

Ивангай назвал президента России "самым сильным человеком мира", который "все контролирует".

"Мне страшно, что есть такой безэмпатичный человек вообще у власти... Который обладает достаточно жесткими знаниями пропаганды (...). Он действительно неглупый в плане того, что делает", - сказал Ивангай.

"Он все контролирует! Что бы он ни захотел, любой закон введет, все сделает и не спросит никого даже. Это страшно, что никто не контролирует такое сознание извращенное",

- добавил блогер.

На видео Ивангай также признался, что он два раза отказывался от предложения получить российский паспорт. Россию он покинул после того, как его начали "запугивать" сотрудники правоохранительных органов. Он говорит, что "нарывался", публикуя "неправильные" посты о руководстве страны, а также об отношениях России и Украины.

ФОТО: скриншот видео

Об отношениях с Марьяной Ро

Ивангай также рассказал, что его отношения с блогером Марьяной Ро закончились нервным срывом:

"Я понял, что могу кукухой поехать, если продолжу эти отношения".

Отношения пары продлились недолго - спустя полтора года блогеры расстались. Иван говорит, что причиной послужили слава и частые истерики Марьяны.

"Она меня ударила. Я не вытерпел этого насилия, сказал: "Это последний раз". Сдачи никогда не мог дать, это выше меня, а терпеть - тоже странно. Не в укор ей... Хорошо, что она меня ударила: понял, что не с той женщиной, не в том месте и не тем занимаюсь.

Меня бьют - это ненормально",

- заявил блогер.

Кроме того, когда они познакомились, Марьяне было 15 лет и она жила в Японии (там возраст согласия - 13 лет). Однако когда пара перебралась в Москву, Иван, которому тогда было 18, ругался с мамой девушки. Она угрожала ему, что напишет на него заявление за связь с несовершеннолетней.

Дудь отметил, что ранее Марьяна рассказывала, что Иван сам бил ее. Рудской это опроверг, но отметил, что как блогер все понимает и не держит на нее зла:

"Это наглый вброс. И он не единственный с ее стороны. Но я прощаю это все".