Пособие в 500 евро: кому положено, сроки выплат и другие детали

В четверг Агентство государственного социального страхования (VSAA) осуществило первый из трех переводов, начав выплачивать единовременное пособие в размере 500 евро на каждого ребенка.

Второй перевод запланирован на пятницу, 19 марта, а третий - на 22 или 23 марта.

Деньги поступят на счет физическим лицам не позднее чем в течение трех рабочих дней после перевода. 5

В общей сложности будет выплачено 500 евро для 363 320 детей.

Министр благосостояния Рамона Петравича напоминает, что VSAA будет производить отдельный платеж за каждого ребенка. К примеру, если у человека трое детей, 500 евро будут зачислены на счет трижды. Даты перевода могут отличаться для каждого ребенка, так как оплата будет производиться постепенно в зависимости от года рождения ребенка, начиная с самых старших детей.

"Большинство семей получат поддержку в размере 500 евро на ребенка уже на этой неделе - в пятницу или субботу, а остальные - в начале следующей недели, в зависимости от того, как быстро платеж будет обработан банками", - поясняет министр.

Единовременное пособие в размере 500 евро предоставляется одному из родителей ребенка, который получает одно из следующих пособий, предоставляемых VSAA - пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственное семейное пособие или доплату к семейному государственному пособию на ребенка с ограниченными возможностями.

Цель этой поддержки - поддержать родителей, которые вынуждены вкладывать огромные ресурсы, чтобы иметь возможность совмещать рабочие обязанности и образование своих детей. Деньги также предназначены для покрытия различных других дополнительных расходов, вызванных чрезвычайной ситуацией. Таким образом, государство выполняет взятые на себя обязательства по оказанию помощи в преодолении кризиса в пределах своих возможностей.

500 евро на каждого ребенка будут автоматически переведены VSAA на счет кредитного учреждения или системы почтовых расчетов, где лицо получает соответствующее ежемесячное пособие. Но это может произойти не в привычный день получения пособия. VSAA будет производить отдельную оплату за каждого ребенка для того, чтобы при предоставлении пособия не возникло ошибок.

С точки зрения информационной системы поддержка предоставляется каждому ребенку путем определения человека, который получает соответствующую услуги для этого ребенка. Потому что могут быть ситуации, когда, к примеру, мать получает пособие за одного ребенка, а отец - за другого.

Учитывая, что бенефициары также могут меняться во время режима чрезвычайной ситуации, это гарантирует, что разным бенефициарам не будет выплачено повторное пособие для одного и того же ребенка. В результате на каждого ребенка будут производиться индивидуальные выплаты.

Поддержка предназначена для всех детей до 15 лет, для учащихся в возрасте от 15 до 20 лет, а также для детей, которые родятся до даты окончания установленного на данный момент режима чрезвычайной ситуации - 6 апреля.