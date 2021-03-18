Начинается выплата родителям единоразовой поддержки в размере 500 евро на ребенка

Второе перечисление поддержки запланировано на завтра - 19 марта, а третье - на 22 или 23 марта. Деньги на свои счета семьи получат не позднее чем в течение трех рабочих дней после перечисления, пообещала министр.

Государственное агентство социального страхования за каждого ребенка будет производить отдельный платеж. Например, если у родителя три ребенка, то он получит три перечисления по 500 евро. Даты перечисления средств за каждого ребенка могут отличаться, так как выплата пособий будет производиться постепенно, в соответствии с годом рождения ребенка.