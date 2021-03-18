Начинается выплата родителям единоразовой поддержки в размере 500 евро на ребенка
Сегодня начинается выплата единоразового пособия в размере 500 евро на ребенка, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича.
Сегодня начинается выплата единоразового пособия в размере 500 евро на ребенка, сообщила министр благосостояния Рамона Петравича.
Второе перечисление поддержки запланировано на завтра - 19 марта, а третье - на 22 или 23 марта. Деньги на свои счета семьи получат не позднее чем в течение трех рабочих дней после перечисления, пообещала министр.
Государственное агентство социального страхования за каждого ребенка будет производить отдельный платеж. Например, если у родителя три ребенка, то он получит три перечисления по 500 евро. Даты перечисления средств за каждого ребенка могут отличаться, так как выплата пособий будет производиться постепенно, в соответствии с годом рождения ребенка.
Как сообщалось, поддержка будет предоставлена лицам, имеющим право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственное семейное пособие или доплату к семейному государственному пособию за ребенка с инвалидностью, а также лицам, которые в связи с рождением ребенка имеют право на получение материнского пособия. Это пособие также будет выплачено за каждого ребенка, находящегося в учреждениях опеки.