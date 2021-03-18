СМИ: найдена еще одна предполагаемая резиденция Путина

В 2014 году об этом объекте рассказал российский блогер и журналист Андрей Мальгин. Ранее он показал фото предполагаемой резиденции Дмитрия Медведева. По словам блогера, резиденция Медведева располагалась недалеко от Красной поляны, а по документации называлась "домом приема официальных гостей". Источник блогера заявил, что строительство резиденции оплачивал фонд "Дар", который стал известен по расследованию оппозиционного политика Алексея Навального "Он вам не Димон" о резиденциях Дмитрия Медведева.

Стройку шале "Ачипсе" финансировал "Газпром"; он является и официальным владельцем объекта. По контрактам, на которые ссылается издание, обслуживанием резиденции занимаются две организации - "Газпром социнвест", которая ранее продала три гектара земли Алине Кабаевой (ранее ей приписывали отношения с Путиным) и "Свод Интернешнл", которая управляющает элитными коттеджами в Красной поляне. Среди арендаторов там - мать Алины Кабаевой и сын Виктора Золотова, главы Росгвардии.

По информации "Собеседника",

площадь шале составляет 3800 квадратных метров. Внутри - несколько спален и общие зоны, включая каминную комнату. Небо над этим объектом закрыто для беспилотных летательных аппаратов, не имеющих специального разрешения. 2

К "Ачипсе" ведет отдельная подвесная канатная дорога, на территории объекта есть вертолетная площадка, двухэтажная баня и бассейн в 385 квадратных метров. Также на объекте действует радиолокационная система, которая позволяет обнаруживать дроны, "жучки" и самодельные взрывные устройства.