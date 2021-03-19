Пт, 19.03.2021
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заведующий кафедрой Рижского университета имени Страдиня Гирт Бригис

"Тоттенхэм", "Шахтёр" и "Милан" выбыли из Лиги Европы

Златан Ибрагимович ("Милан") ФОТО: EPA/Scanpix

В четверг, 19 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, в которых определились все четвертьфиналисты турнира.

В четвертьфинале турнира будут представлены испанские "Вильярреал" и "Гранада", английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", пражская "Славия", итальянская "Рома", загребское "Динамо" и амстердамский "Аякс".

За бортом турнира по итогам 1/8 финала остались лондонский "Тоттенхэм", греческий "Олимпиакос", норвежский "Мольде", донецкий "Шахтёр", итальянский "Милан", шотландский "Рейнджерс", киевское "Динамо" и швейцарский "Янг Бойз".

Жеребьёвка 1/4 финала и 1/2 финала турнира состоится 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, а ответные встречи запланированы на 15 апреля.

Действующим победителем турнира является испанская "Севилья", которая в финальном матче 2020 года обыграла миланский "Интер" со счётом 3:2.
 

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