"Тоттенхэм", "Шахтёр" и "Милан" выбыли из Лиги Европы

В четвертьфинале турнира будут представлены испанские "Вильярреал" и "Гранада", английские "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", пражская "Славия", итальянская "Рома", загребское "Динамо" и амстердамский "Аякс".

За бортом турнира по итогам 1/8 финала остались лондонский "Тоттенхэм", греческий "Олимпиакос", норвежский "Мольде", донецкий "Шахтёр", итальянский "Милан", шотландский "Рейнджерс", киевское "Динамо" и швейцарский "Янг Бойз".

Жеребьёвка 1/4 финала и 1/2 финала турнира состоится 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, а ответные встречи запланированы на 15 апреля.