Чт, 18.03.2021
Нынешняя ситуация в России во многом напоминает 2013 год, и президент Владимир Путин может снова задуматься о "маленькой победоносной войне", чтобы поднять свой рейтинг профессор Американского института предпринимательства Леон Арон
профессор Американского института предпринимательства Леон Арон

Чеченская полиция просит Путина защитить их от журналистов

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • "Кто так обзывается, тот так и называется". Владимир Путин ответил на слова Джо Байдена, назвавшего российского президента "убийцей"
  • Полк чеченской полиции попросил Владимира Путина защитить их от журналистов "Новой газеты". В Кремле сказали, что обращение поступило не по адресу
  • Власти Киева решили ввести новые карантинные ограничения в ночь на субботу. "Нужно спасать здоровье и жизнь людей", - сказал мэр Киева Виталий Кличко
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила голосование за мирные переговоры с властями страны. Но сказала, что акции гражданского неповиновения продолжатся

Кремль предложил чеченским полицейским, которые обратились к президенту из-за публикации в "Новой газете" урегулировать свои разногласия с журналистами в судебном порядке. Сегодня утром бойцы чеченского полка особого назначения попросили Владимира Путина "пресечь попытки оскорбления в их адрес со стороны "Новой газеты". Издание на этой неделе опубликовало материал о пытках и внесудебных казнях в Чечне.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 18.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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