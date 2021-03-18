Чеченская полиция просит Путина защитить их от журналистов
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Кремль предложил чеченским полицейским, которые обратились к президенту из-за публикации в "Новой газете" урегулировать свои разногласия с журналистами в судебном порядке. Сегодня утром бойцы чеченского полка особого назначения попросили Владимира Путина "пресечь попытки оскорбления в их адрес со стороны "Новой газеты". Издание на этой неделе опубликовало материал о пытках и внесудебных казнях в Чечне.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 18.03.2021
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.