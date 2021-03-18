Чеченская полиция просит Путина защитить их от журналистов

Кремль предложил чеченским полицейским, которые обратились к президенту из-за публикации в "Новой газете" урегулировать свои разногласия с журналистами в судебном порядке. Сегодня утром бойцы чеченского полка особого назначения попросили Владимира Путина "пресечь попытки оскорбления в их адрес со стороны "Новой газеты". Издание на этой неделе опубликовало материал о пытках и внесудебных казнях в Чечне.