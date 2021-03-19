В Норвегии построят первый в мире туннель для морских судов

Еще в 2015 году норвежцы запланировали построить крупнейший туннель для морских судов - его длина должна составить 1,7 км, ширина - 26,5 м, а высота - 37 метров. Он станет первым в мире туннелем такого вида. Из архитекторского бюро Snøhetta проектировщику туннеля наконец был дан зеленый свет.

Изначально планировалось, что строительство туннеля начнут еще в 2018 году и за пять лет он будет закончен. Сейчас строительство планируется начать в 2022 году.

ФОТО: Snøhetta

На западе Норвегии находится полуостров Штадландет, который с помощью туннеля планируется соединить с двумя фьордами - фьордом Молде и фьордом Ванилвс. Осенью и зимой огибать этот полуостров небезопасно. Он - одно из опаснейших мест для местного судоходства и считается одним из главных препятствий для быстрой доставки пассажиров на побережье, поэтому правительство Норвегии после длившихся несколько лет дебатов приняло решение построить огромный туннель.

"Полуостров Штадландет - одно из наиболее подверженных погодным условиям мест на норвежском побережье. С помощью судового туннеля мы хотим повысить безопасность на море. Проект также будет способствовать созданию высокоскоростных морских маршрутов и перемещению товаров с суши на море", - сказал в прошлом году министр транспорта Кнут Арильд Харейде.

ФОТО: Snøhetta