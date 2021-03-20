В США россиянина приговорили к десяти годам тюрьмы за киберпреступления

Как сообщает Минюст США, Медведев, известный как Stells, segmed и serjbear, в 2010 году вместе с гражданином Украины Святославом Бондаренко создал транснациональную преступную группировку Infraud Organization, которая занималась скупкой и продажей краденных данных о кредитных картах и банковских счетах, а также вредоносного программного обеспечения.

Infraud украла личные данные более четырех миллионов жителей США во всех штатах, утверждает Минюст.

Ущерб от ее деятельности составил 568 миллионов долларов.

Мужчина был задержан в Таиланде по запросу США в 2018 году, а затем его экстрадировали. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину.