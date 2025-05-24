Главное за 24 мая Смерть эстонского бегуна, атака по Киеву и финалисты ЧМ-2025

Погиб эстонский бегун, который потерял сознание на Рижском марафоне Rimi; страны Балтии готовятся к возможной военной агрессии; Украина обвиняет Россию в убийстве сотен военнопленных. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Скончался молодой человек из Эстонии, который в конце прошлой недели потерял сознание, когда принимал участие в Рижском марафоне Rimi, сообщает агентство LETA со ссылкой на портал Delfi.
Бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) добралась к молодому человеку из Эстонии, который скончался во время Рижского марафона, в течение девяти минут, сообщили агентству LETA в NMPD.
Литва, Латвия и Эстония готовятся к возможному конфликту с РФ. Какие конкретные шаги предпринимают эти страны для укрепления своей обороны и насколько действенными можно считать эти меры - в материале DW.
В Даугаве недалеко от пляжа на Кипсале в пятницу, 23 мая, была найдена туша свиньи без головы. Животное было тщательно завернуто в толстое одеяло, которое было плотно обвязано лентами. Судя по всему, попадание животного в воду не было случайным, сообщает передача Degpunktā.
Зарплата депутата Сейма Ричарда Шлесерса ("Латвия на первом месте", LPV) в прошлом году снизилась на 5% и составила 44 274 евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.
За рубежом:
Россия в ночь на 24 мая нанесла по Киеву комбинированный удар с использованием дронов и ракет, в результате чего пострадали не менее восьми человек, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет AFP.
В ночь на субботу, 24 мая, Россия атаковала Украину, применив 14 баллистических ракет "Искандер-М/КН-23" и 250 ударных беспилотников типа Shahed и имитаторов беспилотников, сообщили Воздушные силы Украины, пишет "Украинская правда".
Украина расследует убийства 268 украинских военнопленных российскими солдатами с начала полномасштабного вторжения России, сообщает AFP со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.
Завершился первый полуфинал Чемпионата мира по хоккею 2025 года. Команда США без особых проблем победила сборную Швеции.
К удивлению многих, представители Швеции KAJ со своей песней о банном ритуале заняли лишь четвертое место в финале песенного конкурса "Евровидение". Однако еще большим сюрпризом был национальный отбор, когда возможность представлять страну досталась предыдущему победителю конкурса Монсу Сельмерлёву (Måns Zelmerlöw). Впрочем, это время для артиста было особенно сложным - он попал в громкий скандал с разводом, в котором обвиняется в насилии и употреблении наркотиков.
Интересное чтиво:
Совместное пользование общей собственностью часто может приводить к конфликтам - как по поводу использования общей территории, так и по поводу взглядов на жизнь. Но что, если сосед, одетый только в халат и нижнее белье, вооруженный предметом, похожим на мачете, и пистолетом, ворвется на детский день рождения и откроет огонь по гостям? Именно такой ужасный опыт пришлось пережить семье, снимавшей часть дома в Пардаугаве, пишет портал Apollo.lv.
Сила позволяет заставлять других делать то, что вы хотите. Этого можно добиться принуждением ("кнут"), платой ("пряник") или привлекательностью ("мед"). Первые два метода являются формами жесткой силы, а привлекательность - это мягкая сила. Мягкая сила создается культурой страны, ее политическими принципами, а также внешней политикой. В краткосрочной перспективе жесткая сила обычно побеждает мягкую. Но в долгосрочной - часто преобладает именно последняя.
В субботу, 24 мая, в Рижском крематории прошло прощание с солистом группы Mixeri Райво Андерсонсом (29.11.1976-18.05.2025).
В субботу, 10 мая, в столичном ресторане Bacio состоялся десятый конкурс красоты Shining Queen-2025. В этот теплый майский вечер короновали красоток из Эстонии. Смотрите фото и видео в материале Limon.ee!
Бывший хирург Жоэль Ле Скуарнек предстает перед судом во Франции за изнасилование сотен пациентов, в основном несовершеннолетних, на протяжении 25 лет. Теперь он признал, что также несет ответственность за смерть двух своих жертв, сообщают иностранные СМИ.
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