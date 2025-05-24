Главное за 24 мая Смерть эстонского бегуна, атака по Киеву и финалисты ЧМ-2025

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За рубежом:

Россия в ночь на 24 мая нанесла по Киеву комбинированный удар с использованием дронов и ракет, в результате чего пострадали не менее восьми человек, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, пишет AFP.

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В ночь на субботу, 24 мая, Россия атаковала Украину, применив 14 баллистических ракет "Искандер-М/КН-23" и 250 ударных беспилотников типа Shahed и имитаторов беспилотников, сообщили Воздушные силы Украины, пишет "Украинская правда".

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Украина расследует убийства 268 украинских военнопленных российскими солдатами с начала полномасштабного вторжения России, сообщает AFP со ссылкой на Генеральную прокуратуру Украины.

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Завершился первый полуфинал Чемпионата мира по хоккею 2025 года. Команда США без особых проблем победила сборную Швеции.

К удивлению многих, представители Швеции KAJ со своей песней о банном ритуале заняли лишь четвертое место в финале песенного конкурса "Евровидение". Однако еще большим сюрпризом был национальный отбор, когда возможность представлять страну досталась предыдущему победителю конкурса Монсу Сельмерлёву (Måns Zelmerlöw). Впрочем, это время для артиста было особенно сложным - он попал в громкий скандал с разводом, в котором обвиняется в насилии и употреблении наркотиков.

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