ЕС рассматривает отключение 20 российских банков от SWIFT

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, сообщает в субботу информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Кроме того, ЕС может снизить максимальную цену российской нефти с 60 до 45 долларов за баррель и установить запрет на строительство газопровода "Северный поток".
Еврокомиссия (ЕК) советуется со странами ЕС, а время принятия решения еще не определено, отмечает Bloomberg.
Обсуждается также введение новых торговых ограничений объемом около двух с половиной миллиардов евро для сокращения доходов России и ограничения доступа к технологиям производства оружия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!