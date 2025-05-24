ЕС рассматривает отключение 20 российских банков от SWIFT

Кроме того, ЕС может снизить максимальную цену российской нефти с 60 до 45 долларов за баррель и установить запрет на строительство газопровода "Северный поток".

Еврокомиссия (ЕК) советуется со странами ЕС, а время принятия решения еще не определено, отмечает Bloomberg.

Обсуждается также введение новых торговых ограничений объемом около двух с половиной миллиардов евро для сокращения доходов России и ограничения доступа к технологиям производства оружия.