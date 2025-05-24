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ЕС рассматривает отключение 20 российских банков от SWIFT

Банк России. Иллюстративное фото.

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций, сообщает в субботу информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Кроме того, ЕС может снизить максимальную цену российской нефти с 60 до 45 долларов за баррель и установить запрет на строительство газопровода "Северный поток".

Еврокомиссия (ЕК) советуется со странами ЕС, а время принятия решения еще не определено, отмечает Bloomberg.

Обсуждается также введение новых торговых ограничений объемом около двух с половиной миллиардов евро для сокращения доходов России и ограничения доступа к технологиям производства оружия.

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